Prin anularea permisului auto se impune o măsură eficientă de prevenire a repetării acțiunilor imprudente sau ilegale și de a descuraja comportamentul periculos în trafic. Anularea permisului de conducere pentru cei care conduc sub influența substanțelor interzise sau a alcoolului, este o măsură preventivă menită să reducă numărul de accidente și să protejeze viața participanților la trafic.

Recent, față de doi maramureșeni s-a dispus măsura complementară de anulare a permiselor de conducere pe fondul condamnării lor definitive pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise.

La data de 26 septembrie a.c., Judecătoria Târgu Lăpuș a dispus măsura condamnării la o pedeapsă de un an și șase luni cu suspendare a unui tânăr de 21 de ani din Șurdești, sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe (2 substanțe interzise).

În fapt, acesta a condus la data de 23 iulie 2022 un autoturism pe strada Baia Sprie, din Cavnic, sub influența substanțelor psihoactive.

Totodată, la aceeași dată, Judecătoria Vișeu de Sus a dispus măsura condamnării la o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu suspendare a unui bărbat de 28 de ani, din Ruscova, sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe (o substanță interzisă).

Acesta a condus un autoturism la data de 14 ianuarie 2023, pe raza comunei Ruscova, în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive.

Pentru a nu risca anularea permisului de conducere sau o condamnare la o pedeapsă cu închisoarea, polițiștii maramureșeni vă sfătuiesc să nu vă urcați la volan sau la ghidonul motocicletei după ce ați consumat băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise.