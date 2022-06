În această dimineață, la ora 06.28, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați prin apel 112 despre faptul că pe D.N. 18, în Vișeu de Sus, a avut loc un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane.

La fața locului, polițiștii au constatat faptul că un tânăr de 26 de ani din Baia Mare, a condus un autoturism din direcția comunei Vișeu de Jos, iar pe fondul altor preocupări, a părăsit partea carosabilă prin dreapta direcției sale de mers, a lovit un cap de podeț, răsturnându-se pe plafon.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală din culpă a conducătorului auto, care a fost transportat la Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus în vederea acordării de îngrijiri medicale. Acesta nu a rămas internat sub supraveghere medicală.

Conducătorul autoturismului a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind zero.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.