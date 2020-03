ÎNGROZITOR!UMILIRE, SUFERINȚĂ, BATJOCURĂ!Cozi de zeci de metri, în frig și ninsoare, la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca, azi dimineață, de la ora 7!Pacienții cu cancer stau cu orele de dimineață la cozi infernale, în frig, pentru a primi tratamentul de care depinde supraviețuirea lor.În plină criză Covid 19 acești bolnavi sunt cei mai expuși infectării.Nu poate fi vorba de distanțare socială aici, nu se respectă cei 1. 5 metri între bolnavi. Jandarmii sunt uluiți de suferința oamenilor și nu sunt capabili să ia măsuri.Ce face statul român acum cu acești bolnavi se numește, crimă colectivă.Am urlat zile în șir la Guvern să permită emiterea rețetelor on line pentru pacienții cu cancer, să desființeze temporar mizeria numită card de sănătate, să valideze consultații telefonice și servicii de telemedicină.Ori nu le pasă, ori sunt incompetenți sau mai degrabă ambele.Imaginile acestea mi-au sfâșiat inima.Soluții pentru evitarea acestor aglomerări și umilirea pacienților sunt, le-am propus Casei de Asigurări de Sănătate încă de acum 7 zile, le reiau:PROPUNERI pentru Casa de Asigurări pentru pacienții oncologici în contextul COVID 19:-eliberarea de către casele de Asigurari a documentelor pentru pacienții oncologici in format electronic ( Adeverințe, de asigurat, etc)-eliberarea online a concediilor medicale pentru pacienții cu cancer- eliberarea online a rețetelor pentru terapiile orale care nu necesita examinări ( imagistice, laborator, etc) de evaluarea a răspunsului la tratament, fără Cardul de sănătate ( prin verificarea calității de asigurat in PIAS) sau pe baza adeverinței de asigurat in situațiile când PIAS nu funcționează. Acest tip de serviciu trebuie însoțit de documentarea unei discuții cu pacientul, telefonic sau pe Skype, FaceTime, etc, din care sa reiasă ca pacientul poate continua tratamentul!SOLIDARITATE!

Publicată de Emanuel Ungureanu – Deputat USR pe Luni, 23 martie 2020