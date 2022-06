Detalii terifiante ies la iveală în cazul tânărului mort în cumplitul accident de la Lețcani. Băiatul ar fi fost conștient până când bolidul a luat foc. Martorii au încercat cu disperare să-l salveze, dar nu se mai putea face nimic.

Dănuț Iliescu a fost conștient până în ultima clipă de viață. Martorii care au încercat să-l salveze sunt marcați de cele întâmplate. Tânărul se afla pe locul din dreapta al mașinii conduse de Andrei Glodoreanu, iar în spate era o tânără.

„Am văzut cum mașina iese de pe partea carosabilă și intră într-un copac, apoi se răstoarnă. Am coborât și am încercat să îi scot din mașină. Am tras cu un cârlig mașina pentru a o pune pe roți. Mirosea foarte tare a benzină. Am scos șoferul, apoi am mers la fata care era în spate. Avea niște adidași în picioare destul de mari, iar unul dintre picioare era prins între scaun și stâlpul lateral. Am reușit să modific poziția scaunului și am scos-o pe fată. Pe urmă a luat foc mașina, am mers la pasagerul din dreapta, era așa, semiconștient. S-a uitat la mine, dar nu reacționa”, a declarat Ovidiu, unul dintre ieșenii care i-au salvat pe cei doi dintre cei trei tineri, pentru BZI.ro.

Bărbatul a menționat că bolidul se deplasa cu foarte mare viteză, „undeva la 150-160 km la oră”.

„Nu se urca beat la volan”

Soția lui Andrei Glodoreanu, cel care a produs teribilul accident, a declarat că acesta nu se urca niciodată băut la volan și nu își explică ce s-a întâmplat cu el.

„Noi suntem căsătoriți de un an, sunt însărcinată, mai avem un copil. Nu am vorbit înainte de accident, nu ne-am văzut de câteva zile pentru că era la Iași și nici după accident nu am reușit să vorbesc cu el”, a spus femeia.