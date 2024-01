Aproape 40 de mii de etnici ucraineni din Maramureș păstrează această sărbătoare. Încă din ajun, copiii merg la colindat și la urat, iar adulții colindă la casele celor pe care îi cheamă Vasile.

Pentru această zi specială, se fac colaci, se prepară mâncăruri alese, se merge la ”urat” și se duc la bun sfârșit o mulțime de ritualuri, în speranța că anul care vine va fi mai bun decât cel ce se încheie.

Pr. Marius Lauruc, Biserica ortodoxă ucraineană Sighetu Marmației:

Toți ucrainenii din Maramureș își urează un an fericit și pe 1 ianuarie, dar țin să menționeze că oarecum își urează la mulți ani după calendarul nou, dar urmează să se felicite cu ocazia intrării în noul an și după calendarul vechi, după calendarul neîndreptat. Este un reper important în viața spirituală a comunității ucrainene. În calendarul bisericii noastre, la fel ca și în cadrul celorlalte comunități, în acest moment este marcat în biserică prin slujbe speciale, prin liturghii.

Este și ziua de pomenire a Sfântului Vasile cel Mare, față de care poporul ucrainean din România are o evlavie aparte, iar mai apoi fiecare comunitate are obiceiul și tradiții și tradiții specifice. Fiecare localitate cu populație majoritar ucraineană are ceva specific legat de acest, de acest moment, de acest praznic.

În general Ajunul Anului Nou este sărbătorit aproape cu ace aceeași sfințenie ca și Ajunul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Obiceiuri specifice sunt. Se vede întrepătrunderea dintre obiceiurile tuturor etniilor conlocuitoare. Există în anumite comunități și obiceiul stropitului, care se păstrează cu sfințenie în anumite sate tradiționale românești. Stropitul tradițional cu găleți de apă sau există în alte comunități în care și-a făcut simțită prezența comunitatea maghiară și a influențat astfel și pe etnicii ucraineni. Există obiceiul acela de a stropi cu mergând în special la fete tinere, dar cu parfumuri. Aceasta este un acesta este un obicei intrat în unele comunități ucrainene pe filiera pe filieră maghiară.

Dar există, cum am spus, comunitate ucraineană din Maramureș, are anumite lucruri specifice. Știm că aproape fiecare localitate cu populație majoritar ucraineană are o variantă specifică a dialectului limbii ucrainene pe care îl pe care îl vorbește. De aceea și obiceiurile diferă de la localitate la la localitate.

La noi în Sighetu Marmației, de exemplu, cum avem în cadrul comunității noastre ucrainieni venind din cam toate toate localitățile ucrainene din Maramureș, fiecare încearcă să aducă ceva din propriile tradiții, și obiceiuri. În special pe primul loc se pune nu doar la noi la Sighet, dar în toate comunitățile ucrainene din Maramureș, se pune accent pe partea spirituală a acestei sărbători. Acesta pot să spun că este obiceiul cel mai cel mai important participarea la Sfânta la Sfânta Liturghie, pentru că așa cum este obiceiul și în cadrul Bisericii Ortodoxe Române din care facem parte, în prima zi din din an, după terminarea liturghiei Sfântului Vasile cel Mare se citesc rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare, care iarăși sunt foarte apreciate de către credincioșii ucraineni, iar lucrul acesta este păstrat cu sfințenie în toate comunitățile ucrainene din Maramureș, în toate bisericile noastre.

Tuturor ucrainenilor din Maramureș care sărbătoresc trecerea noul an după după calendarul neîndreptat, le dorim un An nou binecuvântat, cu realizări, dar în special cu liniște, pace și sănătate.