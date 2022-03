Jocurile Paralimpice de la Beijing au avut ceremonia de deschidere vineri, eveniment al cărui discurs de deschidere a fost cenzurat parțial la televizor în China.

În timp ce sportivii ruși au părăsit țara după ce au fost interziși la competiție, cei ucraineni își fac mândri compatrioții chiar în timpul războiului. Ucraina, cu 20 de sportivi trimiși la Beijing, s-a clasat pe locul 1 în clasamentul pe medalii la finalul primei zile.

Sportivii ucraineni, care participă la para schi și para biatlon, au reușit să obțină vineri un total de 7 medalii, dintre care 3 de aur, 3 de argint și una de bronz. China are în total 8, dar Ucraina conduce clasamentul deoarece are o medalie de aur în plus.

Grygorii Vovchynskyi, medaliat cu aur la para biatlon, a oferit și o reacție după victoria pe care i-a dedicat-o țării sale.

„A fost dificil pentru mine încă de când a început războiul, plâng în fiecare zi. Nu am înțeles ce se întâmplă. Ce pot eu să fac? Să dedic această cursă Ucrainei, păcii și oamenilor de acolo. Vă rog, opriți războiul, e foarte important pentru copiii noștri”, a transmis ucraineanul, conform Sky Sports.

Sportivii ruși au ales să plece din Beijing, după ce au fost interziși de la Jocurile Paralimpice

Jocurile Paralimpice de la Beijing au început vineri, fără sportivii ruși și bieloruși, a căror participare a fost interzisă cu puțin timp înainte de startul competiției.

Inițial, Comitetul Paralimpic Internațional a decis ca sportivii celor două țări să poată concura sub steag neutru, dar apoi a fost luată hotărârea ca ei să nu mai poată participa nici măcar în acest fel.

Conform Toronto Sun, în urma deciziei CPI, sportivii ruși au ales să părăsească China și să se întoarcă în țara lor natală. Asta și deoarece Comitetul Paralimpic Rus ar fi decis să nu facă apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), acolo unde putea fi atacată și eventual revocată hotărârea.

În ceea ce-i privește pe sportivii paralimpici din Belarus, aceștia au rămas momentan în Beijing, deși nu pot participa.