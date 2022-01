Mai mulți turiști din Galați au sosit la Borșa, pentru a petrece câteva zile la schi prima pârte olimpică din România, recent inaugurată. Oamenii și-au rezervat cazare la o pensiune din localitate.

Au pornit la drum și totul părea superb până când oamenii au avut parte de o experiență extrem de neplăcută. Sistemul de navigație al autoturismului i-a dus la o adresă greșită.

”Am intrat pe o străduță îngustă și înfundată. Ne-am dat seama că am greșit adresa și am vrut să întoarcem. Cum străduța era mică am intrat cu mașina pe un podeț iar botul autoturismului a intrat în curtea unui localnic.

În acel moment am văzut un bărbat care ieșise în curte și a început să urle. A scos un topor dintr-un autoturism și a început să îl fluture și să ne amenințe. Nu ne-am coborât din mașină dar am încercat să îi explicăm faptul că am greșit adresa și doar vrem să întoarcem. El a continuat să ridice toporul amenințător spre noi și striga în gura mare.

Am reușit să plecăm de acolo și am ajuns la pensiunea unde ne făcuserăm rezervare. I-am povestit administratorului ce am pățit și omul și-a făcut cruce când a auzit. Nu este normal, nu credeam că vom trăi asemenea experiență.

Noroc că bucuria de a schia pe pârtia de la Borșa ne-a făcut să uităm de ”aventura” avută la sosirea în orașul maramureșean. Pârtia a fost excelentă și chiar ne-a făcut bucurat că am ales să venim la Borșa. Cu siguranță vom reveni” ne-a povestit unul dintre turiști.

Trebuie să menționăm și faptul că turiștii nu au sesizat poliția despre acest incident, astfel că borșeanul cu toporul nu va fi tras la răspundere.

