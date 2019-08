Apelul a venit prin 112 si a anuntat o persoana cazut in fisura Zorilor de pe Dealul Minei, deasupra Lacului Albastru, Baia Sprie….

Echipa de prim raspuns a Salvamont Maramures a ajuns in aproximativ 18 min la locul incidentului constatand faptul ca un tanar de 26 ani a cazut intr-o fisura – rapa de aproximativ 40-45 metri adancime iar extragerea lui necesita tehnici speciale de coborare cu targa UT 2000, targa lopata si celelalte echipamente de salvare constand in corzi, blocatoare, tehnici de rapel, tractionari si lansari multiple.

Echipa de prim raspuns a coborat la accidentat constatand leziuni la nivelul capului, membrului superior stang, membrului inferior stang, la nivelul bazinului , cu pierdere de cunostinta…..si cu o stare generala precara…

La 35- 40 min a sosit si echipa de suport iar la fata locului au sosit echipajul Smurd si Politia Baia Sprie.

A inceput lansarea salvatorilor in rapa impreuna cu echipamentele de salvare pentru preluarea accidentatului si extragerea lui.

Datorita terenului extrem de dificil si a unei inclinatii de peste 35grade , avand unele locuri unde era plan vertical, iar stanca extrem de fragila desprinzandu-se in bucati mici care puneau in pericol siguranta salvatorilor, operatiunea de extragere s-a derulat extrem de precaut si a durat in jur de 1ora si 30 minute – 1 ora si 45 minute.

1 of 10 - +

In jurul orelor 22.30 fiind coborata la baza stancii victima a fost predata echipajului SMURD care in acest moment il transporta la unitatea medicala de urgenta din Baia Mare, actiunea fiind incheiata cu suuces.

Felicitari salvatorilor si multumiri colegilor de la SMURD si Politia Baia Sprie pentru ajutorul acordat si suport !