Încă o intervenţie de succes al salvamontiștilor maramureșeni. Aceștia au fost chemați în seara zilei de luni, 16 Septembrie să recupereze un turist polonez care se deplasa pe banda rosie. Acesta a trecut de Pasul Șetref spre Muntii Rodnei și a fost atacat de ursoaica cu pui fara a fi insa ranit.

S-a adapostit la o baraca parasita si a solicitat prin 112 ajutor.

Echipa de prim raspuns a Salvamont Maramures formatia Viseu a pornit spre zona in care se afla turistul.

Situatia a fost una destul de delicata fiind vorba ursoaica cu pui agresiva iar in acest caz fiind vorba de siguranta salvatorilor deplasarea trebuind sa se faca doar cu masini. Salvatorii au avut prea puține infoormații despre zonă și la inițierea operațiunii de salvare nu au știut daca zona permite accesul masinilor pana la turist.

In contextul in care ar fi fost necesara deplasarea pe jos situatia devenea complicata atat pentru turist cat si pentru salvatori si ar fi trebuit solicitat sprijin suplimentar.

Zona in care salvatorii presupuneau ca se afla turistul polonez conform informatiilor primite este aproape de Vf. Posiușiu…dinspre Pasul Șetref…

După un parcurs destul de dificil,salvamontistii maramureseni, formatia de prim raspuns din Viseu a ajuns la baraca in care se afla turistul. Acesta a fost gasit si este in regula. A avut noroc ca baraca in care se adapostise era destul de solida fiindca asa cum le spusese salvatorilor ursoaica a dat tarcoale pana in momentul in care au ajuns salvamontistii.

Accesul a fost facut cu masina Salvamont.

Interventie incheiata cu succes, turistul fiind coborât în siguranță la o pensiune din zonă.