Ieri, 20 septembrie, o femeie de 76 de ani din Mireșu Mare a decedat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constantin Opriş Baia Mare, în urma unui accident rutier.

În fapt, la data de 19 septembrie, în jurul orei 16.00, polițiștii Postului de Poliție Mireșu Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Unirii, din localitatea Tulghieș.

La fața locului, polițiștii au constatat faptul că o femeie de 54 de ani din Baia Mare, in timp ce se afla la volanul unui autoturism, a vrut sa iasă din curtea unui imobil situat pe strada Unirii, din localitatea Tulghieș, moment în care a acroșat două femei de 62 respectiv 76 de ani.

În urma accidentului rutier, cele două victime au suferit vătămări corporale și au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero.

Aceasta a fost transportată la Spitalul județean Baia Mare, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză urmează a se efectua necropsia femeii de 76 de ani, în vederea stabilirii cauzelor decesului.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă.

Dosare penale pentru comiterea de infracțiuni rutiere

Ieri, 20 septembrie, polițiștii maramureșeni au identificat în trafic doi bărbați care au condus autoturisme fără a deține acest drept.

Primul bărbat depistat de polițiști are 56 de ani și este din Săliștea de Sus.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are dreptul de a conduce suspendat.

Cel de-al doilea bărbat are 26 de ani și a fost oprit în trafic de polițiștii Formațiunii Rutiere a Poliției Orașului Seini.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În ambele cauze se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.