Dupa ce a fost confirmat ADN-ul Alexandrei Macesanu in probele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca, surse din ancheta au declarat pentru Ziare.com ca in acest moment, exista informatii aproape certe despre trei victime, in baza probelor analizate.

Este vorba despre Alexandra Macesanu si inca doua fete.

Mai mult, surse apropiate anchetei spun ca exista indicii ca inca 20 de disparitii ar putea avea legatura cu Gheorghe Dinca, fiind facute cercetari amanuntite in acest moment legate de posibila ucidere a inca 20 de fete.

De unde a plecat totul

Alexandra Măceşanu, o fată de 15 ani din comuna Dobrosloveni, a dispărut, miercuri, 24 iulie, după ce a plecat spre municipiul Caracal cu o maşină „la ocazie”. Joi, 25 iulie, minora a sunat de trei ori la numărul de urgenţă 112, spunând că a fost sechestrată și violată de un bărbat, însă autorităţile nu au reuşit să identifice locul în care se afla.

Anchetatorii au început percheziţia domiciliară la locuinţa lui Gheorghe Dincă, un bărbat de 66 de ani, din Caracal, vineri dimineaţa, la circa 19 ore de la apelul fetei. Gheorghe Dincă a recunoscut în cadrul anchetei că a ucis-o pe Alexandra Măceşanu, dar şi pe o altă adolescentă dispărută anul acesta, Luiza Melencu, din comuna doljeană Dioşti.