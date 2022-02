Salvamontiştii maramureșeni au fost solicitaţi în această seară în zona muntoasă din apropierea localităților Petrova – Ruscova. Trei persoane (doi bărbați și o femeie, cu vârste de 26, 21 si respectiv 24 ani), refugiați din Ucraina și care au trecut frontiera prin PTF Siret, pentru a ajunge la nişte rude, se află într-o zonă în care zăpada este mare, făcându-le deplasarea imposibilă. S-au rătăcit pe un drum forestier. Au apelat 112 solicitând ajutor autorităților române.

În acest moment salvatorii montani din formația Vișeu se deplasează în zona menționată pentru extracție și acordarea îngrijirilor medicale dacă va fi nevoie.

Cele trei persoane au fost găsite. Nu au probleme medicale, sunt doar speriate si confuze. Salvatorii montani i-au extras din zona greu accesibilă unde zăpada este foarte mare, făcând ulterior joncţiunea cu autorităţile române pentru procedurile specifice in astfel de cazuri.

ACTUALIZARE

„Azi, 24.02.20022, trei cetateni ucraineni (doi barbati si o femeie) care circulau cu un autoturism inmatriculat in Ucraina pe comunicatia Petrova – Stramtura s-au inpotmolit cu masina in zapada (carosabilul fiind necuratat pe acest traseu) si au iesit in decor. Acestia au sunat la 112 solicitand ajutor, in acest sens participand si politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Valea Viseului. Cei trei cetateni ucraineni sunt intrati legal in tara prin PTF Siret, cu documente de calatorie valabile”, spun reprezentanţii IPTF Sighetu Marmaţiei.