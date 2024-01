Ce să mai zici? Meciul ăsta a avut și istorie ciudată, dar ce zic eu istorie, cred că a avut și aritmetică ciudată (să dai gol în trei oameni de cîmp), și relativități (când recuperezi de la minus șase și câștigi), când ai 100 de baiuri și te lepezi de ele pentru 60 de minute. Că nu mai ai ce zice, dragule, acum. Că n-au pus umărul, că n-au făcut. Acum au făcut, au pus și umărul, au pus și inima și vin acasă cu trei puncte. Greu de crezut înainte de meci, Cisnădie fiind favorita clară a întâlnirii, deși era la egalitate de puncte cu Minaur. Acum nu mai e.

Vineri, 26 ianuarie, sala sporturilor “Măgura” din Cisnădie a fost gazda partidei dintre echipa locală și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 14-a, prima a returului Ligii Florilor MOL.

Jocul a fost echilibrat în prima sa parte, când aechipele s-au dus “cap la cap” până la 6-6 (14). Au venit apoi trei goluri ale gazdelor, plus un “roșu” la Ianăși (fault în extremă la Abed Kader, care a țipat cu responsabilitate), apoi încă două eliminări, la Terciu și la Popescu, astfel că am jucat și în trei jucătoare de câmp. Mai mult, Pavlovic a și reușit să înscrie. Sigur, Măgura a profitat și a reușit să se distanțeze la 17-11 (27) și 18-12 (28), pentru ca la pauză să fie 19-14. Cinci goluri de recuperat pe un teren “ostil”, însă lucrurile au mers din ce în ce mai bine. Minaur a revenit foarte repede în joc după reluare. Diferență de scor s-a redus, iar după 44 de minute am văzut din nou cum arată egalitatea: 24-24. Gazdele conduc apoi cu 1-2 goluri, Cazanga vede și ea un “roșu” (tot un fault de joc – niciun roșu nu a fost urmat de albastru). Baia Mare nu cedează, egalează la 27, apoi de la 29-28 (50) marchează de trei ori: 29-31 (55). Finalul este incendiar: gol Neagu, gol Tănasie: 30-32. Gol Roșu, gol Alba: 31-33. Pavlovic este eliminată, mai sunt 23 de secunde, Abed Kader înscrie pentru 32-33, apoi punctele pleacă spre autocar și vin în Baia Mare. Merită, după cel mai bun meci al fetelor din deplasare în acest sezon.

Iar miercuri ne vom bate cu Rapid București, în Polivalentă.

CS Măgura Cisnădie- CS Minaur Baia Mare: 32-33 (19-14)

Sala sporturilor “Măgura” din Cisnădie; cca 450 spectatori

Arbitri: Adrian Manafu (București) – Daniel Pavel (Buzău). Observator: Anamaria Stoia (București)

Aruncări de la 7m: 7-5 (toate transformate). Minute de eliminare: 14-16 (Roșu 2, Bardac 2, Kepic, Galinska, Moldoveanu / Pavlovic 2, Lundback, Terciu, Popescu, Cazanga; în min. 12 Ianăși a fost sancționată cu cartonaș roșu, aceeași sancțiune fiind dată și la Cazanga, în min. 45)

Măgura: Marina Rajcic (9 intervenții), Mirela Pașca (o intervenție) – Emilia Galinska 10 (5 din 7m), Gabriela Moldoveanu 7, Dana Abed Kader 6 (2 din 7m), Valentina Bardac 4, Asli Iskit Caliskan 2, Mouna Jlezi 1, Elena Roșu 1, Marinela Neagu 1, Timea Tătar, Cynthia Tomescu, Ilda Kepic. Antrenori: Alexandru Weber, Petru Nițu

CS Minaur: Amra Pandzic (5 intervenții), Cristina Mihiș (7 intervenții) – Alba Chiara Spugnini Santome 8, Maria Gomes da Costa 5, Magda Cazanga 5 (3 din 7m), Amelia Lundback 4 (unul din 7m), Katarina Pavlovic 4 (unul din 7m), Dijana Ujkic 2, Ana Maria Tănasie 2, Luciana Popescu 2, Denisa Romaniuc 1, Aleksandra Vukajlovic, Sanja Vujovic, Andreea Țîrle, Amalia Terciu. Antrenori: Andrei Popescu, Daniel Apostu.

Etapa 14

HC Zalău – CSM București: 21-31

CSM Târgu Jiu – Gloria Bistrița: 18-25

SCM Gloria Buzău – HC Dunărea Brăila: 31-33

CSU {tiința București – SCM Râmnicu Vâlcea: 26-39

CSM Corona Brașov – Rapid București: 31-38

SCM Universitatea Craiova – Dacia Mioveni: 25-26

CS Măgura Cisnădie- CS Minaur Baia Mare: 32-33

Clasament

CSM București – 42p (470-337) – 14

Rapid București – 33p (433-355) – 14

Gloria Bistrița – 33p (411-354) – 14

Dunărea Brăila – 31p (437-388) – 14

Râmnicu Vâlcea – 25p (456-424) – 14

SCM Univ. Craiova – 25p (417-388) – 14

Gloria Buzău – 19p (395-395) – 14

Minaur Baia Mare – 18p (379-409) – 14

Măgura Cisnădie – 15p (411-430) – 14

Dacia Mioveni – 13p (360-405) – 14

CSM Târgu Jiu – 12p (340-390) – 14

Corona Brașov – 11p (414-450) – 14

HC Zalău – 11p (339-405) – 14

{tiința București – 0p (337-469) – 14

Etapa 15. Duminică, 28 ianuarie: Bistrița – Buzău. Luni, 29 ianuarie: Brăila – Craiova; CSM București – Măgura (17.30, Pro Arena). Miercuri, 31 ianuarie: Rm. Vâlcea – Tg. Jiu; CS Minaur – Rapid. Sâmbătă, 3 februarie: Mioveni – Zalău; {tiința – Corona.