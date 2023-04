Trei ordine de protecție au emis polițiștii maramureșeni într-o singură zi.

Seini – polițiștii au fost sesizați telefonic de o femeie de 26 de ani din oraș cu privire la faptul că, în timp ce se afla la domiciliu, soțul său de 35 de ani, pe fondul unor vechi divergențe, a agresat-o fizic în zona capului.

În cauză, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele bărbatului și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

Botiza – polițiștii au fost sesizați prin plângere de o femeie de 68 de ani, cu privire la faptul că în perioada 20–25 aprilie a.c., pe fondul unor discuții contradictorii, fratele său, un bărbat de 63 de ani, ar fi amenințat-o cu acte de violență, ar fi agresat-o fizic și i-ar fi distrus gardul construit de aceasta pe suprafața limitei de hotar.

Procedând la luarea măsurilor ce se impun împotriva bărbatului, acesta nemulțumit fiind, a apelat în mod abuziv numărul de urgență 112, solicitând intervenția organelor de poliție la fața locului și sesizând lucruri neconforme cu realitatea, cu toate că organele de poliție din cadrul Postului de Poliție Comunal Botiza se aflau deja la fața locului în acel moment, fapt pentru care s-a luat măsura sancționării contravenționale conform Legii 61/1991 R și OUG 34/2008, cu amendă în cuantum de 3000 lei.

Totodată, a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe numele bărbatului, iar polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de amenințare și violență în familie.

Băița de sub Codru – polițiștii au fost sesizați de o femeie de 27 de ani, cu privire la faptul că data de 24 și 25 aprilie a.c., concubinul acesteia, un bărbat de 43 de ani din Băița de sub Codru, pe fondul unor discuții contradictorii, a agresat-o fizic la nivelul capului, spatelui și picioarelor și a amenințat-o.

În cauză, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele bărbatului și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și amenințare.