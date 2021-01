Astăzi Guvernul Cîțu va aproba câteva modificări ale unei ordonanțe de urgență, prin care prefecții și subprefecții vor putea fi numiți din rândurile membrilor de partid, adică aceștia își vor pierde total neutralitatea de care doar se vorbea până acum, că în realitate…

Marea depolitizare a administrației publice, anunțată cu surle și trâmbițe în campania electorală a celor care au pierdut alegerile dar s-au cocoțat la guvernare cu ajutorul mutului de la Cotroceni, înseamnă de fapt politizarea totală a Instituției Prefectului, cum pompos se numește oficial.

În loc să lase un singur trântor într-un post decorativ, prin eliminarea funcției de subprefect, reformatorii coaliției PNL-USR-UDMR, înființează încă un post, cel de secretar general al prefecturii! Deci, la vârful instituției ce ar trebui desființată imediat dacă țara asta ar fi condusă de oameni normali, vor fi trei băgători de seamă, trei tăietori de frunză la câini.

Numai așa se putea sătura foamea de funcții publice a celor trei partide, pentru că adunătura e flămândă rău de tot și are nevoie de hălci cât mai mari și mai suculente din bani publici. Prefecturile sunt primele instituții care ar trebui să dispară imediat pentru că, practic, nu își au rostul. Ele au devenit în timp locuri unde s-au adunat rudele, amantele, prietenii, copiii politicienilor influenți, incapabili să ocupe o funcție prin concurs adevărat într-o instituției publică, sau să facă față în mediul privat.

Fiecare prefectură are cel puțin peste o sută de angajați, majoritatea dintre ei dacă sunt treziți noaptea din somn și întrebați ce lucrează de fapt, nu sunt capabili să răspundă. Birourile prefecturilor sunt pline de trântori, au devenit neîncăpătoare de la an la an, organigramele mărindu-se în raport cu pilele și relațiile celor nou veniți.

Modificarea statului prefecților și subprefecților a fost convenită în Programul de guvernare a celor trei partide șchioape, fiind așadar de o importanță deosebită pentru ele. De gravele probleme ale atâtor categorii de oameni năpăstuiți au uita, dar de ale lor nu. Propunerea a venit din partea UDMR și a fost bine primită de parteneri, că doar și ei au destui paraziți prin partid rămași fără funcții bine retribuite.

Uite cât de frumos este îmbrăcată în vorbe această dobitocie: „Prin aplicarea noii reglementări, ocuparea unor funcţii de demnitate publică de către prefect şi subprefect, situaţie în care aceştia pot fi membri ai unor partide politice, este în concordanţă cu rolul prefectului de reprezentant al Guvernului pe plan local, Guvernul fiind o autoritate publică care are structură politică”.

Și, pentru ca tacâmul la masa nerușinării să fie complet, printre modificările aduse OUG 57/2019 privind Codul administrativ referitor la statutului prefectului și subprefectului, se află și înființarea funcției de secretar general al Instituției Prefectului.

De ce? Explicația este uluitoare: „se realizează astfel o unitate de abordare cu modul de organizare şi de conducere a ministerelor, la nivelul cărora există funcţii de secretar general, înalţi funcţionari publici, subordonaţi unor funcţii de demnitate publică şi care au ca principală atribuţie asigurarea legăturii operative dintre ministru şi conducătorii compartimentelor din minister”, se arată în nota de fundamentare.

Mai pe scurt, dacă ministerele sunt pline de pierzători de vreme cocoțați pe funcții retribuite generos, de ce să nu se aplice același model și la nivelul județelor? Dacă acolo funcționează fără probleme, e normal să fie copiat și pus în aplicare și aici.

Până la urmă, dacă tot fac ce vor în țara asta și nu le pasă de lege, de alegători sau de opoziție, „normal” ar fi să copieze modelul de la centru până la capăt și să introducă funcții de adjuncți ai prefectului și subprefectului, subsecretari ai secretarului general, șefi și adjuncții ai fiecărui birou, așa să fie cât mai mulți și cu sporuri salariale cât mai mari.

Că oricum de alocații și pensii nu sunt bani…