Miercuri, 08.04.2020 salvatorii montani angajati ai SPJ Salvamont Maramureș s-au aflat din nou in teren si au continuat actiunile de curatare si degajare a traseelor turistice.

Una dintre echipe a lucrat pe traseul banda rosie legatura dintre Hanul Pintea si Vf Ignis, echipa inaintand astazi semnificativ prin vegetatia deasa.

Cea de-a doua echipa a lucrat pe triunghiul albastru in zona Șaua Iezuri spre Vf Ignis reusind sa degajeze inca aproximativ o jumatate de kilometru in peste 4 ore si jumatate de lucru. Maine se va monta un indicator in Saua Iezuri si se vor reface si adauga acolo unde lipsesc, marcajele pe toata zona curatata.