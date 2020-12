Transvilcan sau „Drumul lui Mihai Viteazul”, cum mai este numit, face legatura intre Transilvania si Oltenia, traversand Muntii Vilcan pe directia Nord-Sud, intre localitatile Vulcan din Hunedoara si Schela din Gorj.



Traseul sau este paralel cu Defileul Jiului si are o lungime de 28 kilometri atingand altitudinea maxima de 1.621 de metri in Pasul Vilcan. Are o vechime de peste 2.000 de ani, fiind cunoscut si ca „drumul roman” datand, la fel ca si Transalpina, din timpul razboaielor daco-romane. Pe aici ar fi trecut si Mihai Viteazul, din Oltenia spre Transilvania, in drumul sau spre imparatul Imperiului Austro-Ungar pentru a-i cere sprijin.

Deocamdata Transvilcanul este asfaltat doar pe teritoriul judetului Hunedoara, intre localitatea Vulcan si Pasul Vilcan, punctul cel mai inalt al drumului. In fiecare an, in luna august, la monumentul amenajat in Pasul Vilcan au loc ceremonii de comemorare a eroilor cazuti pe aceste meleaguri in Primul Razboi Mondial. Din acele vremuri drumul mai este cunoscut si sub numele de „Drumul Neamtului”.

Portiunea de drum de la Pasul Vilcan pana la Schela este neasfaltata si nu poate fi parcursa decat cu masini 4×4. Sunt promisiuni ca si autoritatile din Gorj vor demara in viitor lucrarile de asfaltare spre Pasul Vilcan. Drumul strabate muntii prin locuri de o deosibita frumusete, clasandu-se pe primele locuri intre soselele montane din Romania, alaturi de Transfagarasan si Transalpina.

Traseul Transvilcanului accesibil cu masina se afla intre Orasul Vulcan si Pasul Vilcan (11 km). Din Pasul Vilcan spre comuna Schela (17 km) drumul nu este asfaltat. Pentru a urca pe Transvilcan trebuie plecat din orasul Vulcan, de unde incepe ascensiunea. Desi relativ scurt, traseul nordic al Transvilcanului este unul foarte dificil avand pe alocuri si inclinatii de peste 20%. In zona de creasta, aflata intre Satiunea Pas Vilcan si Pasul Vilcan, drumul este foarte ingust fiind impracticabil pentru autocare.

„Urcarea pe Transvilcan e o placere pentru orice posesor de motocicleta, probabil si pentru soferi. Drumul e asfaltat, asfaltul e perfect, insa e mai abrupt decat orice drum pe care am mers eu pana acum. Nu e nimic periculos, nu ma refer la rape, ci la drumul propriu-zis. Serpuirile, curbele, asfaltul. Totul urca si urca brusc. Asta pentru ca se ajunge relativ repede in Pasul Vulcan, la putin peste 1600 de metri. Privelistea este spectaculoasa. Cel mai inalt punct e marcat prin niste monumente ce par construite recent, monumente inchinate eroilor din Primul Razboi Mondial”, spune un turist care a urcat drumul pe motocicleta.

Drumul lui Mihai Viteazul sau Drumul Neamtului mai este cunoscut si ca Drumul Postalioanelor. In Primul Razboi Mondial, in urma declaratiei de razboi a Romaniei impotriva Austro-Ungariei de la 27 august 1916, romanii au trecut granita, ce se afla pe coama Meridionalilor, prin apropierea Pasului Vilcan, pentru a elibera Transilvania. S-au dus lupte grele intre nemti si romani pe coama versantului, transeele facute de soldati fiind vizibile si in ziua de azi. Pe vremuri era folosit de negustorii care faceau comert peste granita si de aici denumirea de „Drumul Postalioanelor”.