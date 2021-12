Au fost şi tragedii în noaptea de Ajun. O femeie din Vaslui şi-a pierdut viaţa după ce casa în care locuia a luat foc. Pusese o aerotermă într-o cameră în care voia să primească colindătorii şi de acolo au pornit flăcările. Femeia a sunat mai întâi la 112, apoi a încercat să recupereze ce mai putea din încăpere. Nu a mai apucat să iasă.

Focul a izbucnit chiar în noaptea de Ajun, la casa din cartierul Gura Bustei, din Vaslui. Pompierii au venit de urgenţă, chemaţi chiar de proprietară. Aceeaşi femeie care a rămas prinsă în casa în flăcări.

Acoperit de funingine, soţul ei spune că nu a mai putut să o salveze:

„Domnule, de la o aerotermă, am zis să facem un pic de căldură că veneau colindatorii la noi și eu stăteam la televizor jos, iar soția s-a dus sus. Au început să strige la mine, eu am vrut să mă duc să o trag, să o scot afară, nu am mai putut că au îmbulzit flăcările”.

Incendiul a fost lichidat după patru ore

Incendiul a fost amplificat şi de explozia unei butelii cu gaz metan. Vecinii au rămas înmărmuriţi.

„Nu aveai cum să te apropii de acuma de casă! Erau flăcri mari 7..8 metri și a mai fost și explozia aia după ce au oprit gazul”.

