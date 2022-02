Trafic rutier in conditii de iarna. Carosabilul este curat si uscat pe DN1C si E58, iar pe celelalte sectoare de drumuri nationale este curat si partial uscat, respectiv curat si umed in zona inalta de munte. S-a actionat pe sectoarele de drumuri nationale cu 13 utilaje si s-au imprastiat 45 tone de material antiderapant. Sectoarele de drumuri judetene au carosabilul curat si umed. Pe sectoarele de drumuri judetene s-a intervenit cu 13 utilaje si s-au raspandit 97 tone de material antiderapant. Cerul este partial acoperit in zona inalta de munte si acoperit in rest. Fulguieste in Pasul Gutai. Vizibilitatea in trafic este buna. Vantul prezinta intensificari temporare pe creste.Stratul de zapada masura pana la 60 cm la Cavnic si in Pasul Gutai, 54 cm la Firiza, 42 cm in Baia Borsa, 40 cm la Baiut, 34 in Poiana Borsa, 33 cm la statia meteo Iezer, 31 cm la Targu Lapus, 20 cm in Baia Mare, 16 cm la Sighetu Marmatiei si Ocna Sugatag. Debitele si nivelurile cursurilor de apa au fost variabile. Gheata este prezenta la malurile raurilor Tisa, Viseu, Vaser, Cisla, Ruscova, Iza, Mara, Cosau, Lapus si Cavnic. Curg slopiuri de gheata pe raul Suciu. Vremea va fi astazi usor mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Indeosebi seara si noaptea pe arii relativ extinse vor cadea precipitatii mixte. Izolat vor fi conditii de polei. La munte vor predomina ninsorile. Izolat, la munte, cantitatile de apa vor fi mai insemnate si se va depune strat nou de zapada. Vantul va sufla slab, la moderat cu intensificari indeosebi la munte, iar in zona montana inalta, in cursul noptii, rafalele vor fi de peste 80…100 km/h, viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 1 si 4 grade, iar cele minime intre -3 si 0 grade. Izolat vor fi conditii de ceata.