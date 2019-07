Biserica Ortodoxa il praznuieste pe Sfantul Proroc Ilie in fiecare an pe 20 iulie. Ilie, cunoscut ca fiind un proroc evreu este mentionat in cea de-a treia carte a regilor din Vechiul Testament in capitolele 17-20. In Noul Testament, Mantuitorul nostru, Iisus Hristos aduce aminte de Ilie cand vorbeste Ioan Botezatorul spunandu-i ca Ilie este cel care trebuia sa vina (Matei 11:14). In noul Testament acesta este mentionat si in Matei 17:3, Marcu 9:4 si Luca 9:30. Sfantul Ilie este considerat de catre credinciosi ca fiind facator de minuni si aducator de ploi in vremuri grele, de seceta. Sfantul Ilie provine din Tesvi in Galaad, facand parte din tribul lui Aaron. Asadar, Sfantul Ilie era preot.

Legenda spune ca la nasterea sa, tatal lui Ilie a zarit oameni imbracati in alb, care il inveleau pe Sfantul Proroc in scutece de foc si dandu-i nume. De asemenea, acestia ii dau sa manance o flacara, care reprezenta simbolul ravnei pentru Dumnezeu

Datorita minunilor pe care Sfantul Ilie (pentru a afla mai multe despre viata Sfantului Prooroc, click aici.) le-a savarsit in decursul vietii sale, acesta a fost trecut in randul sfintilor de Biserica Ortodoxa. Sfantul Ilie si dracii sai a fost investit de popor cu atributele zeilor fulgerelor si a tunetelor.

La fel ca si in cazul acelor zei, Sfantul Ilie mana un car de foc in timpul furtunilor cand trimite fulgerele catre cei pacatosi si catre diavoli. La trasura sunt inhamati doi sau patru cai albi, inaripati. Pe cer, Sfantul Ilie alearga printre nori, unde tuna, fulgere si trasneste.

Pentru a se asigura ca niciun spirit rau nu ii scapa, Ilie trasneste in toate locurile unde diavolii s-ar putea ascunde. Conform legendei, pentru a se asigura ca Ilie nu distruge lumea, Dumnezeu il lasa ciung de mana dreapta, l-a asurzit sau i-a scos un ochi. In ciuda tuturor acestor lucruri, Ilie continua sa alunge dracii si sa ii omoare cu lovituri de bici de foc pe care il tine in mana stanga.

Conform traditiei, in timpul furtunii, ferestrele si usile caselor trebuie inchise, pentru ca niciun spirit rau sa nu poata intra inauntru iar asa sa nu fie trasnita. Oamenii cred ca spiritele rele trag mai mult la carper, iar tocmai de aceea e bine sa nu ai casa de lemn si nici sa te adapostesti sub carpen. Mai mult, pe timpul furtunii oamenii trebuie sa stea la luminisuri, deoarece este mai bine sa te ploua. La adaposturi toate spiritele rele trag.

O datina stramoseasca spune ca in timpul furtunii este bine sa iti faci cruce des, deoarece Dumnezeu i-a spus lui Ilie cand i-a inmanat biciul ca sa loveasca in toate, insa nu si in cruce!

O alta datina spune ca in ajunul zilei de Sfantul Ilie fetele sa mearga noaptea in locurile unde canepa este semanata, sa se dezbrace si sa se tavaleasca goale prin canepa. Mai apoi, acestea trebuie sa se imbrace repede si sa mearga acasa sa doarma. Iar daca in timpul noptii fetele vor visa canepa verde, la maritis acestea vor lua flacai de barbati. Iar daca vor visa canepa uscata, fetele se vor marita cu oameni batrani.

Se mai obisnuia ca la revarsatul zorilor oamenii sa culeaga ierburi de leac pe care apoi le duceau acasa si le puneau la uscat la umbra. Si alte plante care se foloseau pentru farmece sau vraji se culegeau in aceasta zi. Se practica si un ritual dupa uscarea acestora. Plantele se stropeau cu sange de cocor taiat chiar deasupra lor. Astfel, plantele puteau fi folosite de vrajitoare.

Tot de sarbatoarea Sfantului Ilie se obisnuieste ca femeile sa aduca la biserica busuioc si sa il puna la iconostas. Pe cand slujba se sfarseste, acestea il iau, ii dau foc si freaca gura copiilor cand au bube. In aceasta zi nu se consuma mere noi deoarece marul este pomul Sfantului Ilie. Daca in ziua aceasta va tuna, toate alunele vor seca iar restul fructelor vor face viermi.

De ziua lui Ilie, jertfelnicul bisericii este incarcat cu nenumarate bucate, toate pentru sufletul mortilor. In mediul rural, in unele sate femeile obisnuiesc sa duca la biserica lapte si vin, iar in timpul zilei se savarsesc praznice pentru cei trecuti in nefiinta. Merele se duc in primul rand la biserica deoarece oamenii cred ca doar asa acestea vor deveni de aur pe lumea cealalta. Daca aceasta datina stramoseasca nu este pastrata, persoanele care mananca mere inainte de Sfantul Ilie va ajunge sa culeaga mere pe lumea cealalta pentru restul eternitatii, iar cand va incerca sa manance din ele, acestea vor pieri dinaintea ochilor.

Unele femei impart porumb fiert sau farfurii pline cu mancare, impodobite cu flori de vara. De asemenea, cu flori de vara si legate cu ata rosie sunt si canile pline cu apa.