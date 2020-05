Pacienții care doresc să obțină informații cu privire la activitatea, din această perioadă, a Compartimentului de Planificare Familială, din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare (inclusiv reprogramarea recoltărilor pentru testele Babeș-Papanicolau), pot contacta reprezentanții structurii, telefonic, la numărul 0262/220.445, de luni până vineri, între orele 8.00 şi 12.00, transmite coordonatorul compartimentului, Dr. Diana Bonea, medic primar obstetrică-ginecologie.

Compartimentul de Planificare Familială, parte a Spitalului Județean de Urgență din Baia Mare funcționează pe strada Progresului nr. 17 (vechea Policlinică 2) și are în structura sa un cabinet obstetrică – ginecologie, un cabinet de contracepție și consultații prenupțiale, cabinet de educație pentru sănătate, cabinet consiliere, sală tratamente și secretariat. Mare parte din serviciile compartimentului sunt gratuite. Serviciile oferite contracost sunt consultațiile la cerere (ex. consult ecografic, testul Babeș – Papanicolau etc.).