În conformitate cu Ordinul Ministerului Educației nr. 4.018/15.03.2024, Creșa Baia Mare deschide înscrierile pentru anul școlar 2024-2025, conform Metodologiei cadru de înscriere în unitățile de învățământ preuniversitar. În acest context, prezentăm informațiile esențiale referitoare la procesul de înscriere, documentele necesare și criteriile generale de departajare.

Înscrierea copiilor în Creșa Baia Mare, pentru anul școlar 2024-2025

Calendarul înscrierii copiilor antepreșcolari, pentru anul școlar 2024-2025



Program preluare dosare pentru înscrierea copiilor antepreșcolari, în anul școlar 2024-2025



Documentele Necesare Dosarului de Înscriere

Pentru a completa dosarul de înscriere, părinții trebuie să prezinte următoarele documente:

1 Copie de pe certificatul de naștere al copilului.

2 Copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal.

3 Adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire a copilului.

4 Alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale de înscriere.

Documente Suplimentare Necesare la Începutul Anului Școlar

La începutul anului școlar, dosarul de înscriere trebuie completat cu următoarele documente:

1 Adeverință de la medicul de familie care atestă starea de sănătate a copilului.

2 Aviz epidemiologic/dovada de vaccinare conform prevederilor Ministerului Sănătății.

Criterii Generale de Departajare în Cazul Înscrierilor Excedentare

În situația în care cererile de înscriere depășesc numărul de locuri disponibile, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

copilul are vârsta de 2 ani împliniți până la sfârșitul anului calendaristic în curs – 1 punct;

2 domiciliul copilului / locul de muncă al unuia dintre părinți / al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele / reprezentantul legal depune cererea de înscriere – 1 punct;

3 ambii părinți ai copilului / părintele unic /reprezentantul legal ai /al copilului lucrează /părintele prezintă adeverință de reîntoarcere la serviciu, în termen de 30 de zile de la începutul anului școlar sau părintele copilului nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului; situațiile în care părintele/reprezentantul legal face dovada existenței unei activități de tip PFA/S.R.L. se asimilează cu cea a părinților/ reprezentanților legali care lucrează – 1 punct;

4 cel puțin unul dintre părinți / reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi – 1 punct

5 existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare – 1 punct;

6 existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/ existența unui document care dovedește că părintele/ reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai multi copii (familie numeroasă) – 1 punct;

7 cel puțin unul dintre părinți / părintele unic / reprezentantul legal al copilului se încadrează în una dintre situațiile:

• pensionat în conformitate cu prevederile legale;

• cu certificat de handicap;

• șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocuparea forței de muncă – 1 punct;

1 părintele / reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a-IV-a) și/ sau un alt copil înmatriculat în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care face înscrierea- 1 punct .