România face iureș în Maramureș! Baia Mare, noi venim, ești pregătită să te facem și mai mare?

Sâmbătă, 31 august, facem cel mai mare concert din România pe Aeroportul Internațional Maramureș. Te așteptăm la Forza ZU 2024 alături de toți prietenii tăi.

Ca să aveți o experiență cât mai plăcută la show-ul nostru, te invităm să citești cu atenție informațiile de mai jos! Aici vei găsi tot ce trebuie să știi despre programul evenimentului, reguli de acces, restricții de trafic și multe altele.

1. Forza ZU se întâmplă sâmbătă, 31 august 2024, în Baia Mare, pe Aeroportul Internațional Maramureș (Tăuții Măgherăuș)

2. Intrarea este liberă, în limita spațiului disponibil. Accesul este permis publicului începând cu ora 15:00.

3. Verifică harta Forza ZU 2024 ca să te poți orienta mai ușor la fața locului. Identifică localizarea punctelor de prim ajutor, a zonei toaletelor, în caz că vei avea nevoie. Identifică localizarea punctelor de prim ajutor, a zonei toaletelor, în caz că vei avea nevoie.

4. Este permis accesul oamenilor de orice vârstă. Copiii cu vârste mai mici de 14 ani trebuie să fie însoțiți de un adult care să își asume responsabilitatea pentru minor pe toata durata desfășurării evenimentului.

5. Accesul persoanelor cu dizabilități: Există o zonă delimitată pentru persoanele cu dizabilități, poziționată în proximitatea Front Of House-ului (verifică harta pentru a identifica această zonă). Pentru a avea un acces cât mai facil în acest perimetru, recomandăm persoanelor cu dizabilități și însoțitorilor acestora să ajungă în locația evenimentului cât mai devreme din momentul în care se face accesul publicului în locație. Verifică harta pentru a putea identifica acest perimetru și felul în care se poate ajunge la el. Li se permite accesul persoanelor cu dizabilități doar alături de un însoțitor. Personalul de pază si voluntarii vor fi acolo pentru a vă ghida.

6. Este permis: accesul cu aparate foto și camere de filmat. De asemenea, ai voie să vii cu mâncare sau bauturi nealcoolice, atâta timp cât acestea nu sunt puse în recipiente dure. Deci poți să iei un sandviș cu tine dacă vrei sau o sticla de apă în recipient de plastic.

7. Nu este permis: accesul cu animale de companie, bagaje voluminoase, ambalaje dure (sticle din sticlă, termosuri, cutii de metal, cutii de plastic, parfumuri etc.) și umbrele (poți folosi o pelerină de ploaie in cazul in care conditiile meteo impun asta). Recomandăm să nu vii cu materiale sau obiecte ce pot fi folosite drept obiecte de aruncat (de ex.: brichete, brelocuri cu multe chei etc.) sau cu medicamente. Există filtre de securitate la accesul în locația evenimentului în cadrul căruia se va face o verificare corporală și a bagajelor și toate obiectele din categoriile menționate mai sus ca fiind nepermise vor fi oprite/confiscate și aruncate la filtrul de securitate, neexistând posibilitatea de depozitare și recuperare a acestora.

8. Paza la fața locului este asigurată și te rugăm să te adresezi personalului pe durata evenimentului, dacă apar situații care necesită intervenția lor.

9. Show-ul începe la ora 16:00 cu warm-ul susținut de DJ Razz și Emma de la ZU.

10. Forza ZU începe la ora 17:00. Pe scenă vor urca: B.U.G. MAFIA, Smiley, Delia, Carla’s Dreams, Dan Bălan, Andia, Corina, Akcent, Irina Rimes, DJ Project, AMI, Spike, MIRA, Iuliana Beregoi, Alina Eremia, Iris, Lidia Buble, The Urs, Raluka, JO, Misha Miller, Cabron, Nico, Alexia, Paula Seling, Fly Project, Andrei Bănuță, Ioana Ignat.

11. Dacă nu ai cum să iei parte la Forza ZU în Baia Mare, atunci poți urmări show-ul în direct pe radiozu.ro/forzazu, pe pagina de Facebook Radio ZU, pe contul de YouTube Radio ZU, pe paginile de Instagram și TikTok @radiozuoficial și pe ZU TV.

#FORZAZU, #FORZAZU2024 și #RADIOZU. Pe Instagram si TikTok ne găsești cu @radiozuoficial. În felul acesta, ne vom bucura și noi împreună cu tine și ne va face plăcere să aflăm și noi cum se vede evenimentul nostru prin ochii tăi. 12. Te încurajăm să surprinzi în imagini experiența ta la Forza ZU și să le postezi pe conturile tale de social media, chiar credem că te vor bucura aceste amintiri peste ani. Când postezi, poți să folosești hashtag-urilePe Instagram si TikTok ne găsești cu. În felul acesta, ne vom bucura și noi împreună cu tine și ne va face plăcere să aflăm și noi cum se vede evenimentul nostru prin ochii tăi.

13. Este foarte important să știi există restricții de trafic doar în zona Aeroportului Internațional Maramureș, conform hărții. Pe Drumul Național nu vor fi restricții, însă pentru tranzit puteți folosi rutele alternative disponibile.

14. Pentru participanții la eveniment care vin din Baia Mare există posibilitatea să ajungă în locație fie cu mașinile personale pentru parcarea cărora se va pune la dispoziție o zonă amenajată de parcare gratuit (în limita a 2500 de locuri) în proximitatea Aeroportului Internațional Maramureș (vezi harta pentru a identifica zona parcare pentru public, direcțiile de acces către această zonă, dar și direcțiile de ieșire din această zonă la finalul evenimentului), fie cu mijloacele de transport în comun folosind ruta specială de transport public gratuit prin S.C. URBIS S.A. care va circula între Baia Mare și Aeroportul Internațional Maramureș astfel:

Traseu și stații:

• punct de colectare și pornire din Baia Mare: Piața Revoluției

• stație 1 Semilună,

• stație 2 Unic

• stația capăt de linie/întoarcere autobuz va fi parcarea din fața Adiss S.A de pe Strada 66, nr. 16, Tăuții-Măgherăuș;

Frecvență:

• în intervalul 14.30 – 18.00 va fi de 15 minute;

• în intervalul 18.00 – 23.00 va fi de 60 minute;

• în intervalul 23.30 – 1.30 va fi de 30 minute, cu 2 autobuze simultan; până la defluirea completă

Stație taxi, Uber, Bolt

• Taxiurile, serviciile tip UBER/BOLT ce sunt inscripționate conform, au permisiunea să intre în perimetrul aeroportului pe același traseu ca și mijloacele de transport in comun;

• Se pun la dispoziție un număr de minim 15 locuri de parcare dedicate autovehiculelor care oferă servicii în regim taxi – în parcarea Weidmuller de pe Strada 66, nr. 8, Tăuții-Măgherăuș;