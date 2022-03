Avocatul Adrian Toni Neacșu lansează în spațiul public o ipoteză controversată. El susține că, în maximum o lună, România se va afla sub conducere militară.

Potrivit lui Neacșu, isteria combustibililor și cea a uleiului nu sunt simple întâmplări.

„Nu am nici o indoiala ca in maxim (sic!) o luna de zile Romania se va afla, intr-o forma sau alta, sub o conducere militara. Cine crede ca panicile acestor zile, isteria combustibililor si a uleiului, sunt simple intamplari, se insala.

Vor urma si altele, aparent la fel de scapate de sub control. Cine crede ca discutiile despre starea de criza, cu toate excesele aduse de aceasta reglementare, reprezinta doar o scapare a Guvernului, cum ne lasa sa credem, se insala.

Cine crede ca aruncarea in spatiul public a discutiilor despre noua politie a gandirii e intamplatoare se insala.

Cine crede ca avem intamplator la sefia Guvernului un fost general combatant, ori ca neasteptata coalitie PSD-PNL e doar un accident, se insala. Legile necesare vor trece fulgerator prin Parlament, in procedura de urgenta si mai rau e ca vom fi cu totii convinsi sincer ca autoritatea militara este singura solutie”, spune Neacșu.

Toni Neacșu este fost membru CSM și fost judecător, condamnat la un an de închisoare cu suspendare în anul 2015. El este cunoscut pentru că a reprezentat-o pe fosta soție a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, în dosarul angajărilor fictive la DGASPC Teleorman.