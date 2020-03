Miercuri dimineata a avut loc o noua sedinta a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU), unde au fost stabilite noi masuri pentru a limita raspandirea epidemiei de coronavirus.

Dau declaratii de presa, de la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Nelu Tataru.

Seful DSU a anuntat ca este interzisa organizarea evenimentelor cu peste 100 de participanti in spatii inchise, aici fiind incluse evenimentele sportive, stiintifice, religioase, culturale sau de divertisment.

„Anuntam restrictionarea evenimentelor culturale, de divertisment, religioase, etc. cu participarea a peste 100 de persoane, pana la 31 martie, cu posibilitatea de prelungire a perioadei. Teatre, sali de cinema, orice alta activitate care se desfasoara in spatiu inchis.

Pana la 100 de persoane e ok, peste 100 de persoane nu e. Daca se poate, sa se faca in aer liber”, a declarat Arafat, cu referire in special la slujbele religioase.

De asemenea, Arafat a mai anuntat ca se vor sista activitatile cu public in cazul muzeelor, pana in ziua de 31 martie si cu posibilitate de prelungire a perioadei.

Totodata, seful DSU a anuntat „recomandarea suspendarii activitatii didactice in cazul invatamantului superior, pana la 31 martie”. Aceasta perioada paote fi prelungita in functie de evolutia raspandirii noului coronavirus.

„(…) Recomandarea suspendarii activitatii didactice in cazul invatamantului superior, pana la 31 martie, cu posibilitatea de prelungire a datei. Exista metode didactice alternative, online, la distanta etc. S-a ridicat si problema caminelor. Aici ramane la latitudinea universitatilor de a gasi solutii pentru reducerea numarului de studenti.

Exista foarte multe diferente si fiecare universitate poate lua decizia, dar sistarea activitatii didactice cu studentii in cadrul universitatilor e obligatorie. Aceasta este sistata pana la 31 martie”, a mai precizat Raed Arafat.