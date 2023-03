Sloturile online sunt cel mai popular tip de jocuri de cazinou online. Există mii de jocuri diferite cu runde bonus incitante, un joc plăcut și potențialul de plăți uriașe și jackpot-uri progresive. Având în vedere că sloturile online sunt atât de populare, este logic ca operatorii online să găzduiască turnee de sloturi în care jucătorii care termină în primele poziții primesc premii în bani suplimentare.

În timpul unui turneu de sloturi, clasamentul este vizibil pentru toți jucătorii și este actualizat automat pe măsură ce jucătorii câștigă puncte. Jucătorii cu cele mai multe puncte la sfârșitul turneului câștigă premii în funcție de plasarea lor. Însă, pot exista mai multe tipuri de turnee de sloturi, cu reguli diferite, despre care vom discuta în acest articol.

Buy-in VS Freeroll

Turneele de sloturi nu se găsesc în toate cazinourile online, dar atunci când se întâmplă, sunt adesea foarte populare. Există multe tipuri diferite de turnee de sloturi oferite de cazinourile online și nu toate turneele de sloturi online sunt la fel.

Tipul la care alegi să joci poate depinde de bugetul fiecărui jucător. Unii dintre aceștia aleg să joace sloturi online gratis, în timp ce alții pot prefera să parieze pe mize mari. Turneele diferă și în mulți parametri, cum ar fi timpul, limita de durată etc. Unele dintre tipurile populare de turnee includ:

Turneu Buy-in – acest tip de turneu necesită plata unei anumite sume pentru a putea participa. Cu cât miza buy-in este mai ridicată, cu atât premiile vor fi mai mare. De cele mai multe ori, premiul este format din toate taxele de participare plătite de către jucători;

Turneu Freeroll – Aceste turnee sunt de obicei organizate pentru a menține jucătorii noi interesați de cazinou după înregistrare. Partea interesantă a acestor turnee este că atâta timp cât nu trebuie să plătiți o taxă de intrare pentru a juca, vei primi un premiu. Deși s-ar putea ca premiul să nu fie la fel de mare ca în alte turnee de sloturi în care contribuiți cu taxa de buy-in la pot, premiile din turneele de sloturi pot fi substanțiale.

Turnee programate

După cum sugerează și numele, un turneu programat are loc la o dată și o oră prestabilite. Fondul de premii va fi adesea garantat și cunoscut în prealabil pentru a încuraja participarea. Unele turnee programate vor dura doar câteva minute, în timp ce altele pot dura și timp de un anumit număr de săptămâni.

Un turneu care se desfășoară pe mai multe zile le va oferi de obicei jucătorilor un număr stabilit de rotiri în fiecare zi pentru a-i încuraja să revină să joace, cele mai lungi turnee acordând adesea cele mai mari premii.

Turneu Sit & Go

Turneele Sit and Go sunt cel mai popular tip în rândul jucătorilor. Un turneul de tipul „sit and go” este un turneu care începe atunci când un anumit număr de jucători s-au înscris pentru a participa, după care turneul va începe imediat. Nu există o oră de început desemnată, așa că va trebui să fii cu ochii pe oricare dintre aceste jocuri pe care te-ai înscris pentru a le juca, mai ales dacă perioada de durată este scurtă.

Fondul de premiere pentru acest tip de turneu va fi, de obicei, doar valoarea taxelor de intrare ale tuturor participanților, dar din moment ce nu este nevoie să aștepți ca un joc să înceapă, acest tip de turneu este încă popular pentru mulți.

Turneu pe mai multe niveluri

Turneele pe mai multe niveluri se referă la o competiție în care jucătorii concurează pe mai multe niveluri pentru șansa de a câștiga premii mai mari. Fiecare nivel al turneului are propriul fond de premii, iar jucătorii care câștigă la un nivel pot trece la nivelul următor și pot concura pentru un fond de premiere mai mare.

Într-un turneu cu mai multe niveluri, jucătorii încep de obicei la cel mai de jos nivel și joacă un anumit număr de rotiri sau o anumită perioadă de timp. Jucătorii cu cele mai mari scoruri sau cele mai multe credite la sfârșitul nivelului trec la următorul nivel, în timp ce ceilalți sunt eliminați.

Turnee VIP

În cele din urmă, s-ar putea să observi câteva așa-numite turnee VIP în oferta cazinoului. Aceste competiții sunt rezervate celor puțini norocoși care sunt invitați sau, din când în când, poți câștiga un loc într-una dintre ele jucând mai întâi un turneu slab clasat.

Deoarece sunt implicați mai puțini jucători, șansele tale de a câștiga un turneu VIP cresc substanțial, dar, pentru început, poate fi necesar să cheltuiești mulți bani la cazinou pentru a câștiga un loc la turneu.

Concluzie

Turneele de sloturi pot fi foarte distractive, iar dacă oricum joci sloturi online, jocul ca parte a unui turneu de sloturi îți oferă șanse suplimentare de a câștiga premii. Unele turnee de sloturi sunt gratuite, în timp ce altele pot percepe o taxă. Turneele de sloturi fac ca jocurile de cazinou să fie puțin mai interesante.

Unul dintre lucrurile grozave despre această opțiune este că practic nu ai nevoie de cunoștințe anterioare. Cu toate acestea, este recomandabil să testezi în prealabil aparatele de slot implicate. Acest lucru este posibil în cazul mai multor furnizori în modul demo gratuit.