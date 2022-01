Sclavie există şi în ziua de astăzi, în România. Iar cel mai des – victime sunt copiii. În Mureş, trei copii săraci au fost exploataţi până la epuizare, ani în şir, în locuinţa unui bărbat care îi ţinea sechestraţi şi înfometaţi. Toţi proveneau din centre de plasament, dar nimeni nu pare să se fi interesat de soarta lor din 2014 şi până astăzi.

Chiar şi vecinii bărbatului i-au observat la muncă, însă nu şi-au pus întrebări.

Poliţiştii de la Crimă Organizată şi procurorii DIICOT i-au eliberat astăzi.

Cazul de sclavie modernă pe care nicio instituţie nu l-a văzut până acum

Reporterii News Hour with CNN cu greu i-au smuls câteva cuvinte soţiei exploatatorului de minori, care nu vrea nici să stea de vorbă cu presa, nici să apară la televizor.

„Nu sunt adevărate chestiile alea. Băieţii ăia au declarat cum au vrut ei. Ce i-au stricat alţii capul”, spune femeia.

Este soţia bărbatului acuzat că a ţinut sechestraţi trei tineri. Poliţiştii au găsit în casă, la percheziţii, săbii şi cuţite.

Acum şapte ani ar fi început să îi racoleze. Provin de la case de copii, iar unul ar fi fost atunci minor.

Timp de şapte ani, nimeni nu s-a întrebat ce caută trei ani în curtea vecinilor. Nici localnicii, nici autoritățile

Cei de la Protecția Copilului ne-au spus că cei trei sunt majori în acest moment, așa că nu au de ce să se sesizeze. În plus, în 2014, ar fi venit din județul Cluj.

„Este vorba despre trei persoane majore, care nu provin din județul Mureș, ci din județul Cluj, și de aceea nu am fost sesizați noi, pentru că nu erau minori”, a declarat Doru Constantin, purtător de cuvânt DGASPC Mureș

Primarul ştie doar că bărbatul avea ceva probleme.

„Noi nu avem la cunoştinţă să fi avut minori acolo. Vecinii, ce să se sesizeze. Din câte ştiu, el avea un băiat adus, ca să îi dea adăpost, care avea mutaţia făcută, cu acordul lui, cred că de un an de zile. Nu ştiu la ce munci l-a putut pune, ce gospodărie are? Nu e fermier, nu are teren, nu are animale. Nu pot să îmi dau seama, la ce munci putea să îl pună”, a declarat Emil Mocan, primar Cheţani, Mureş.

Suspectul le interzicea celor trei să comunice cu alte persoane sau să plece din gospodărie

„Din cercetări a reieşit că începând cu 2014 un bărbat ar fi recrutat 3 tineri, toţi de condiţie socială modestă, pe care i-ar fi exploatat prin muncă şi constrăns prin violenţă, lipsire de libertate, ţinere în stare de sclavie şi îngrădirea libertăţii de voinţă, să lucreze în gospodărie, exercitând asupra lor un control total”, a precizat Aurica Sabău, purtător de cuvânt IPJ Mureș.