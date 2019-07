Când în Justitie sunt tensiuni maxime iar cazul Sorina a scandalizat o tara intreaga, Klaus Iohannis face ce știe el mai bine: relaxare totală. Imediat după ce a dat ordine CSM-ului de la Cotroceni, președintele a plecat să joace golf.

Nu era o problemă dacă era sambata sau duminica insa sa te duci in mijlocul saptamanii, in mijlocul zilei, asta arata sfidarea si nepasarea de care a dat dovada 5 ani de mandat. Imaginile au fost surprinse de jurnalistul Radu Soviani.

”Facebook ma intreaba la ce ma gandesc. Ma gandesc ca dupa ce l-am vazut pe Iohannis astazi dovedind o gaura de logica in ceea ce priveste Sectia de Investigare a Infractiunilor din justitie, invocand rezultatele referendumului pentru un raport facut cu 2 luni inainte, gaura care i-a fost taxata binemeritat de guvern, Costica Iohannis a plecat iar in vacanta de dupa-amiaza. In urma cu cateva minute, la golf”, a scris jurnalistul.

Radu Soviani a povestit mai tarziu la TVR 1 că l-a văzut pe preşedintele Iohannis la golf, în timp ce el îşi lua copilul de la fotbal.

„Preşedintele era îmbrăcat în alb, de altfel i se spune „Marele Alb”. Îmi luam copilul de la fotbal şi am văzut maşina preşedintelui. Chiar mi-a zis un alt părinte: „L-ai văzut pe Iohannis?”, zic Unde? şi m-am întors cu telefonul. Îmi pare rău că nu am prins în cadru prima lovitură de crosă, care l-a arătat destul de nervos pe preşedintele Iohannis. S-a dus mingea vreo 20 de metri.

VIDEO exclusiv: Publicată de Radu Teodor Soviani pe Miercuri, 10 iulie 2019

Era Mercedesul parcat în faţă şi încă două maşini de poliţie. Ce mai era prin copaci, SPP-işti, nu am mai văzut. Era îmbrăcat într-un alb imaculat. Era în jur de 16:30, 16:45″, a povestit Radu Soviani la emisiunea lui Ionuţ Cristache.

video facebook / Radu Soviani