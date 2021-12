Pe platformele de comunicare interne ale PSD Maramureș circulă un mesaj al primarului de Săcălășeni adresat președintelui Gabriel Zetea:

„Dragi colegi,

Am să încep acest mesaj cu un gând bun pentru fiecare dintre dumneavoastră. Pentru început vreau să vă amintesc că la alegerile locale de anul trecut, alături de mulți alți colegi primari PSD din Maramureș, am fost total împotriva creării Coaliției pentru Maramureș, o coaliție în a cărei siglă, noi PSD-ul nu existam.

Președintele Gabriel-Valer ZETEA a insistat orbește, fără argumente pertinente, să acceptăm această coaliție, chiar dacă vom pierde dintre consilierii județeni, vom avea certitudinea continuității domniei sale la Consiliul Județean.

Nu a contat nici o secundă opinia mea, a domnului Gheorghe MUREȘAN preşedintele Ligii aleșilor locali PSD, primarul comunei Ariniș, sau a altor colegi cu experiență și vechime în bătăliile electorale câştigate în trecut și cu toate acestea, l-am urmat necondiționat, făcând tot ce era omenește posibil să câștigăm.

Eroarea politică a lui GABRIEL ZETEA de a intra în coaliția pentru MM a falimentat practic organizația județeană a PSD semnificativ, în acest sens fiind relevant numărul consilierilor județeni obţinuți, doar 4 față de 14 anteriori la CJMM și cel mai grav scorul obținut în municipiul Baia Mare, unde PSD este reprezentat de doar 1 singur consilier local.

Măsuri concrete după pierderea alegerilor nu s-au luat și suntem la un an de zile de când anumite organizații locale, începând cu cea din Baia Mare ar fi trebuit reformate și reorganizate pentru a avea o șansa de a obține în viitor un scor mult mai bun.

Este evident faptul că numărul nesemnificativ de consilieri județeni prejudiciază grav activitatea tuturor primăriilor PSD din județ in materie de:

• realizarea proiectelor de investiții asumate,

• desfășurarea actului administrativ în condiții normale,

• scade încrederea cetățenilor în administrațiile PSD,

Rezultatul vă este cunoscut, iar azi când vă scriu, colegii mei din primărie nu au primit încă salariile, lucru care la Săcălășeni se întâmplă pentru prima dată din 2004, situația nefiind singulară în județ.

Consider inutil să vorbim despre cum au mers investițiile atât în comuna mea cât și la majoritatea colegilor primari PSD, în timp ce vecinii noștri asfaltau și potecile.

La ultimul Birou Politic Județean , GABRIEL ZETEA ne-a promis că va prezenta domnului președinte Marcel CIOLACU nemulțumirea primarilor din Maramureș privind prorogarea pentru a III-a oară a art. 210 din Codul Administrativ, urmând să ne prezinte dovada depunerii acestui document la secretariatul partidului. Dar, ca asemeni altor solicitări din trecut ale primarilor și această solicitare a fost tratată cu indiferență.

Neîncrederea justificată, instalată la o bună parte dintre membrii și simpatizanții PSD, în seriozitatea și capacitatea domnului GABRIEL ZETEA de a reda măreția statutului de membru al acestui partid, consider că trebuie avută în atenție, pentru bunul mers al organizației din care facem parte.

Primarii și nu numai au fost ostașii credincioși care și-au urmat președintele cu încredere de la alegerea domniei sale în calitate de președinte al PSD MM. Lucru care a făcut ca imaginea organizației Maramureș în ansamblul ei să fie printre cele mai bine cotate din Transilvania și chiar în România.

Cu trecerea timpului, nici cei mai apropiați dintre primari nu au reușit să îl țină pe GABRIEL ZETEA pe linia câștigătoare a partidului, existând de-a lungul timpului derapaje, care prin solidaritatea și unitatea organizației au fost depășite, însă aceste reușite au fost tratate de către GABRIEL ZETEA ca fiind reușite personale, fapt care a dus la creșterea stimei de sine în detrimentul puterii Organizației Județene PSD Maramureș.

Menținerea acestei situații, scade încrederea cetățenilor și simpatizanților în organizația județeană a PSD MM, eroarea realizată prin asocierea în coaliția pentru MM nu a fost îndreptată, în percepția publică plătim în continuare pentru aceasta inepție și asocierea toxică cu Cătălin Cherecheș.

În concluzie, față de cele amintite, solicit demisia de onoare a domnului Gabriel-Valer ZETEA din funcția de președinte PSD MM și convocarea conferinței județene de alegeri pentru alegerea unui nou președinte la PSD Maramureș”.