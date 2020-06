Vești bune pentru fanii sportului alb. Women’s Tennis Association (WTA), organizația principală care se ocupă cu turneele și circuitele profesioniste de tenis feminin la nivel mondial, a transmis recent jucătoarelor o variantă a programului după care ar urma să se desfășoare turneele oficiale. Primele turnee sunt programate pentru începutul lunii august.

Când se joacă Roland Garros și US Open?

Cele mai importante evenimente din tenisul mondial sunt programate să se desfășoare astfel:

• US Open: 31 august – 13 septembrie, Flushing Meadows – Corona Park, New York, SUA

• Roland Garros: 28 septembrie – 11 octombrie, complexul sportiv Roland Garros din Paris, Franța

Programul complet al turneelor, așa cum a fost propus de către WTA, este următorul:

• 3-9 august: Charleston și Palermo

• 10-16 august: Washington și Praga

• 17-23 august: Cincinnati

• 31 august – 13 septembrie: US Open

• 14-20 septembrie: Madrid și Istanbul

• 21-27 septembrie: Roma și Strasbourg

• 28 septembrie – 11 octombrie: Roland Garros

• 12-18 octombrie: Beijing

• 19-25 octombrie: Wuhan și Nanchang

• 26 octombrie – 1 noiembrie: Zhengzhou și Linz

• 2-8 noiembrie: Moscova și Tokyo

• 9-15 noiembrie: Turneul Campioanelor

• 16-21 noiembrie: WTA Elite Trophy

US Open, primul dintre cele două turnee de Grand Slam rămase de disputat în 2020, se va juca fără spectatori. Guvernatorul New York-ului, Andrew Cuomo, a anunțat marți, 16 iunie, că turneul de la Flushing Meadows va avea loc în perioada programată, însă fără spectatori.

În ceea ce privește French Open, acesta ar putea să se dispute cu spectatori în tribune, ținându-se evident cont de măsurile de distanțare socială. Jean-Francois Vilotte, directorul general al Federației Franceze de Tenis:

„Analizăm toate opțiunile posibile. Este evident că nu vrem ca meciurile să se joace cu porțile închise. Vrem să permitem accesul fanilor în tribune, cu respectarea măsurilor de distanțare socială.”, a declarat înaltul oficial francez potrivit Tennisworldusa.

La fel de optimist este și fostul jucător profesionist de tenis Guy Forget, președintele competiției, care a declarat pentru postul de radio Europe 1 că speră ca Roland Garros 2020 să se desfășoare cu spectatori.

Cum arată clasamentul WTA în acest moment?

1. Asleigh Barty (Australia) – 8.717 puncte

2. Simona Halep (Romania) – 6.076

3. Karolina Pliskova (Cehia) – 5.205

4. Sofia Kenin (SUA) – 4.590

5. Elina Svitolina (Ucraina) – 4.580

6. Bianca Andreescu (Canada) – 4.555

7. Kiki Bertens (Olanda) – 4.335

8. Belinda Bencic (Elvetia) – 4.010

9. Serena Williams (SUA) – 3.915

10. Naomi Osaka (Japonia)– 3.625