Sâmbătă, 16 septembrie, la Târgu Lăpuș, handbalul lăpușean și-a câștigat locul pe harta handbalului juvenil. Acest lucru i se datorează profesorului de educație fizica Vele Mihai de la Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil, care a reușit să înființeze un club sportiv pe această ramură.

„Mă bucur că am reușit să înființez acest club cu toate că la început am fost sceptic, astăzi sunt mulțumit că nu am renunțat la acea idee. Având în vedere că la nivelul orașului Târgu Lăpuș sportul este slab dezvoltat, iar posibilitățile practicării sportului de către copii sunt reduse, am decis să pun în practică acest proiect cu scopul de a oferi posibilitatea câtor mai mulți copii să practice un sport de echipă.

Obiectivul meu este acela de a oferi șansa tuturor copiilor să se dezvolte prin sport, de a crea campioni, de a forma caractere. Având în vedere că am reușit să formăm o echipă și să avem un grup în care fetele vin constant la antrenament, am decis ca din acest an să înscriem echipa de Junioare III în Campionatul Național pentru a oferi o șansă în plus fetelor – de a face performanță în acest sport.

Bineînțeles, nu este ușor. Sunt multe lucruri care ar trebui făcute, dar pentru început eu sper să pot oferi continuitate în practicarea acestui sport și, treptat, vom ajunge la un alt nivel”, a spus Mihai Vele.