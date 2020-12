Sora tânărului abandonat în parcarea unui hotel de Cehia ne-a contatat telefonic și ne-a declarat că fratele ei, Ivan din Poienile de Sub Munte a fost găsit! Prin intermediul acesteia am reușit să obținem în exclusivitate o declarație a acestuia.

”Eram în mașină cu doi consăteni și șoferul din Repedea. Mi-au pus ceva în băutură și m-am simțit tot mai rău. De câteva ori le-am cerut să oprească pentru că îmi era rău. Mi-am dat seama că nu e ceva în regulă și am fugit.

Au încercat să mă prindă dar nu au reușit. Două zile am mers prin pădure. Am reușit să ajung la o casă și am cerut ajutor. Omul acela m-a salvat. Nu mai aveam baterie la telefon și nu știam cum să anunț. Acum vine fratele meu după mine. Banii mi i-au luat. Aveam 1.200 de euro și mi i-au luat” ne-a spus tânărul.

Sora acestuia a precizat și faptul că Poliția din Cehia a fost alertată de dispariție, la fel și Poliția Maramureș. După ce tânărul va fi luat de fratele lui se vor opri la prima secție de poliție pentru a face plângere penală împotriva șoferului și celorlalți doi consăteni.

Actualizare:

Sora tânărului abandonat în parcarea unui hotel de Cehia ne-a contatat telefonic și ne-a declarat că fratele ei, Ivan din Poienile de Sub Munte a fost găsit! Prin intermediul acesteia am reușit să obținem în exclusivitate o declarație a acestuia.

”Eram în mașină cu doi consăteni și șoferul din Repedea. Mi-au pus ceva în băutură și m-am simțit tot mai rău. De câteva ori le-am cerut să oprească pentru că îmi era rău. Mi-am dat seama că nu e ceva în regulă și am fugit.

Au încercat să mă prindă dar nu au reușit. Două zile am mers prin pădure. Am reușit să ajung la o casă și am cerut ajutor. Omul acela m-a salvat. Nu mai aveam baterie la telefon și nu știam cum să anunț. Acum vine fratele meu după mine. Banii mi i-au luat. Aveam 1.200 de euro și mi i-au luat” ne-a spus tânărul.

Sora acestuia a precizat și faptul că Poliția din Cehia a fost alertată de dispariție, la fel și Poliția Maramureș. După ce tânărul va fi luat de fratele lui se vor opri la prima secție de poliție pentru a face plângere penală împotriva șoferului și celorlalți doi consăteni.