Studentul care l-a incomodat pe Klaus Iohannis la evenimentul de marți seara a „lovit” din nou. După ce a fost dat drept exemplu pentru că la dezbaterea organizată marți seară, la BCU, l-a întrebat pe candidatul Klaus Iohannis de ce nu a ales să invite şi „nişte jurnalişti care să vă pună nişte întrebări incomode”, Adrian Tîrcă a continuat în același stil demn de apreciat.

„Azi (miercuri – nr.) am refuzat invitații, interviuri și interviuri-portret de la DCNews, Libertatea, Realitatea TV și Europa Liberă. Și voi refuza în continuare. Mi se pare ireal că, la 30 de ani de la Revoluție, a pune o întrebare incomodă Puterii poate fi un act atât de revoluționar…“, a scris tânărul pe pagina sa de FB.

La dezbaterea lui Klaus Iohannis, studentul Adrian Tirca i-a zis actualului președinte: „Aş dori să vă întreb de ce nu aţi ales să invitaţi şi nişte jurnalişti care să vă pună nişte întrebări incomode. Subiectele sunt ştiute: problema caselor, problema conferinţelor de presă pe care nu le-aţi ţinut de-a lungul mandatului”.

Modul critic în care Adrian Tircă a abordat dezbaterea de la BCU a fost apreciat și de jurnalista Sorina Matei pe pagina sa de FB:

„Felicitări acestui băiat pe numele său Adrian Tirca. A făcut un lucru uriaş. Cât e el de student cu simţ critic. S-a ridicat, a întrebat, le-a pus aula-n cap, le-a prăbuşit podiumul, le-a băgat scurt şi la obiect realitatea şi adevărul între ochi şi pe gât şi s-a aşezat cuminte. Şi-a urmat confirmarea. Cea mai simplă, realistă, adevărată întrebare a devenit cel mai greu răspuns. În esenţă, despre democraţie şi libertate.

Sindrofia asta a fost despre construcţia asta falsă şi fiction în care ce n-au reuşit ei, absolut toţi cei puternici, aleşi, cu atâta chin, strofocare, şi dealuri puturoase şi ai reuşit tu, din poinier. Minciuna şi ficţiunea au viteză, adevărul şi realitatea au ceva cu mult mai puternic şi cu adevărat devastator: rezistenţă. Adică rămâne, e indestructibil şi trainic, orice ar fi. Aşa cum ai rămas tu în picioare cu întrebarea ta. O întrebare care a tranzitat şi rupe- pe keep it simple and real. Pentru că a făcut conexiunea cu ceva simplu: realitatea.

Le-ai spus că sunt toţi falşi şi că acolo este un fake. Ceea ce era perfect adevărat. Şi asta era problema. Elefănţoiul dinăuntru. Vreau să-ţi spun că şi afară a tresărit cineva la un moment dat şi a zis: a pus un student o întrebare. Am verificat, am văzut ulterior când am ajuns acasă, mi te-a trimis un domn de pe fb. Asta ca să vezi puterea unei întrebări.

O lecţie dureroasă, cruntă, dură şi reală pentru noi. Că a fost a ta. Şi de acolo a nimănui altcineva. Cea mai ruşinoasă zi pentru presa din România. Cea mai bună întrebare, singura despre realitate, noi, cea care nu putea şi nici nu avea voie să fie rostită, a ta“, a scris Sorina Matei.

