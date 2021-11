În perioada 31 octombrie – 8 noiembrie 2021, băimăreanul Tudor Rus participă în calitate de observator la Conferința ONU – COP 26 care are loc la Glasgow, Scoția. Tudor este coordonatorul Programului privind mediul și schimbările climatice în YMCA România și a fost cooptat în delegația de 20 de tineri din întreaga lume a World YMCA, datorită expertizei precum și a implicării lui la nivel mondial în grupuri de lucru pe această tematică.

COP este conferința privind schimbările climatice care are loc in fiecare an în orașe diferite din întreaga lume. La acest summit, delegații – reprezentanți ai statelor, experți climatici și negociatori – se reunesc pentru a agrea asupra unor acțiuni coordonate și integrate pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Conferința oferă totodată și spațiu de exprimare și advocacy pentru organizațiile internaționale să își prezinte proiectele și programele de combatere a schimbărilor climatice, de împărtășire a bunelor practici și creare de rețele de lucru pentru un scop comun.

Având calitatea de observator – Alianța Mondială a YMCA (World YMCA) are statut consultativ la ONU încă din 1947 – Tudor a avut acces la diferite negocieri ale statelor implicate în găsirea unei soluții pentru urgența climatică, participând totodată și la paneluri și seminarii prezentând tehnologii inovative care pot ajuta la reducerea gazelor de seră, importanța produselor fair trade, despre rolul tinerilor în justiția climatică, rolul pe care media îl are în schimbarea anumitor obiceiuri ale fermierilor, despre egalitatea de gen și despre cum o schimbare în dietă poate ajuta planeta să își revină.

Tododată, colegul nostru, alături de delegația World YMCA, a participat la evenimentul „Vital Signes of the Planet”, găzduit de Glasgow Royal Concert Hall unde Orchestra Conservatorului Regal din Glasgow a acompaniat o serie de scurt metraje realizate de NASA si National Geographic privind efectele pe care schimbările climatice le au asupra mediului înconjurător, iar tinerii lideri veniți din diferite colțuri ale lumii au susținut discursuri și intervenții punctuale privind măsurile și acțiunile pe care organizații precum YMCA le iau la nivel mondial pentru combaterea crizei climatice.

“Am ajuns în Scoția fără prea multe așteptări de la ceea ce urmează să se întâmple. Odată reunit cu restul delegației YMCA am înțeles cu toții mai bine de ce suntem aici: acela de a forța puțin mâna reprezentanților statelor de a lua decizii corecte și juste față de mediul înconjurător, de a crea parteneriate înte toți actorii comunitari globali și nu numai, de a promova acțiunile inițiate și implementate de către tineri. După o săptămână în care am putut observa și asista la diferite paneluri și seminarii despre climă, ma întorc în țară cu idei proaspete și cu o misiune clară: de a motiva mai mult tinerii din comunitate în luarea unor decizii corecte pentru mediu. Plec de aici cu sentimente mixte – pe de-o parte mă bucur pentru faptul că am putut vedea noi tehnologii, inovatoare, care pot ajuta orașele să își reducă drastic amprenta de carbon și educațional, în ceea ce privește panelurile și seminariile. Cu toate acestea, aș fi preferat ca subiectele să fie concentrate pe acțiuni concrete pe care participanții le-ar putea duce înapoi în organizațiile și țările lor pentru a putea fi implementate cât mai curând posibil. Vocea tinerilor trebuie să fie auzită și valorizată în acțiuni și politici relevante și realiste. COP 26 nu este și nu poate fi doar un talk show” – Tudor Rus, manager proiect și coordonator Program privind mediul și schimbările climatice în YMCA România, membru în delegația World YMCA la COP 26.