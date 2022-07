În weekend-ul trecut, polițiștii maramureșeni cu atribuții rutiere, împreună cu polițiștii Serviciului Rutier au organizat și executat acțiuni pe principalele artere din județ, pe linia prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri, pentru identificarea conducătorilor auto care conduc sub influența băuturilor alcoolice și care nu respectă regimul legal de viteză.

În cadrul acțiunilor, au fost verificate peste 350 de autovehicule, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 308 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 130.000 de lei, din care 145 de sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea limitei legale de viteză.

Ca măsuri complementare, polițiștii au dispus reținerea a 45 de permise de conducere din care 27 pentru depășirea limitei legale de viteză și a șapte certificate de înmatriculare.

Totodată, au fost întocmite cinci dosare penale, unul pe numele unui bărbat de 20 de ani din Șișești, sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influența substanțelor psihoactive, iar patru dosare penale au fost întocmite pe numele a patru bărbați cu vârste cuprinse între 26 și 60 de ani, pentru că au fost depistați în trafic, în timp ce conduceau cu o alcoolemie între 0.44 și 1.02 mg/l alcool pur în aerul expirat.