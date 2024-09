Actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures in zona „Piciorul Piercii” o zona greu accesibila a localitatii Ieud ,jud Maramures.

Apelul venit prin 112 de la un apartinator a solicitat ajutor de urgenta pentru un tanar din Ieud aflat in padure care cautandu-si un animal ratacit ar fi fost surprins de o ursoaica cu pui si care ulterior l-a atacat , ranindu-l.

O echipa a Salvamont Maramures s-a deplasat la caz impreuna cu echipajul SMURD Bogdan Voda, cu un echipaj al Politiei Nationale, precum si cu localnici alertati de familia tanarului.

Tanarul de 28 ani a fost gasit cu rani care insa nu ii pun in pericol viata. I-a fost acordat primul ajutor de catre echipele de salvatori si va fi coborat pana in locul in care autospeciala SMURD a avut acces de unde va fi preluat si transportat la unitatea medicala pentru investigatii si tratament.

Dupa finalizarea actiunii salvatorii montani se vor retrage la baza Salvamont.