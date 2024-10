Polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control, în după-amiaza zilei de ieri, 13 octombrie, un autoturism care circula pe D.N. 18, în localitatea Mara.

La volan, polițiștii au identificat un bărbat de 19 ani, din Băița de Sub Codru. În urma verificării permisului de conducere prezentat pentru control s-a constatat faptul că acesta este fals, iar bărbatul care se afla la volan nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicul.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiin zero.

Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, uz de fals și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale.