După o săptămână de neuitat petrecută pe meleagurile fascinante ale Republicii Moldova, cu revederi emoționante si noi prietenii durabile, s-a încheiat „Tabăra de excelență – PUNTE educațională între Maramureș-Hîncești-Strășeni-Ungheni, ediția 2024”, proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României și implementat de Consiliul Județean Maramureș, în parteneriat cu raioanele sale înfrățite din Republica Moldova, Consiliul Raional Strășeni, Consiliul Raional Hîncești și Consiliul Raional Ungheni, precum și Inspectoratul Școlar Județean Maramureș.

Conferința de deschidere a taberei s-a desfășurat la Chișinău, în 29 iunie 2024, reunind 56 de elevi olimpici și 13 profesori participanți la tabăra 2024, cu participanți de la prima ediție a taberei, reprezentanți ai partenerilor de proiect, precum și invitați speciali din România și Republica Moldova.

Din partea Guvernului Republicii Moldova, la conferința de deschidere a taberei PUNTE 2024 a participat Mihai Soltan, consilier la Cancelaria ministrului educației. Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României a fost reprezentat de Mirela Olteanu, șef Serviciu Comunicare. Raioanele înfrățite cu județul Maramureș au fost reprezentate la cel mai înalt nivel, de către Mariana Dîmcenco, președinta Raionului Strășeni, Iurie Levinschi, președintele Raionului Hîncești și Dionisie Ternovschi, președintele Raionului Ungheni. Din partea Inspectoratului Școlar Județean Maramureș a participat Adrian Vasile Sabău, coordonatorul educațional al taberei. Consiliul Județean Maramureș a fost reprezentat de consilier județean Viorica Marincaș, membru în Comisia Buget-Finanțe și consilier județean Valeria Brezoczki, membru în Comisia Turism și Relații Internaționale.

După cuvintele de bun venit rostite de invitați și organizatori, elevii și profesorii din Maramureș, Strășeni, Hîncești și Ungheni și-au prezentat performanțele în cadrul olimpiadelor și concursurilor de limba română, istorie și geografie și și-au exprimat așteptările față de participarea la tabăra PUNTE 2024. De un impact deosebit s-a bucurat intervenția online a conf. univ. dr. Daniel Cristea ENACHE pe tema Repere ale culturii și spiritualității românești de pe cele două maluri ale Prutului. Deschiderea taberei PUNTE 2024 s-a încheiat cu vizionarea filmului taberei PUNTE de anul trecut, care s-a desfășurat pe meleaguri maramureșene.

Pe parcursul celor 7 zile de tabără itinerantă în Republica Moldova, găzduită pe rând de raioanele Strășeni, Hîncești și Ungheni, olimpicii au descoperit pitorescul locurilor, bogăția culturală și tradițiile autentice ale fraților moldoveni, care evidențiază identitatea românească comună.

Vizitele la muzee de istorie, arhitecturale, de etnografie și resurse naturale, atelierele cu meșteri populari dedicați, împărtășirea poveștilor de succes ale unor întreprinzători locali, dar și vizitarea unor obiective culturale și spirituale reabilitate și modernizate cu fonduri europene și din partea României au fost câteva dintre activitățile educaționale și recreaționale ale taberei PUNTE 2024. În mod simbolic, tabăra PUNTE 2024 s-a încheiat la Podul Prieteniei de la Ungheni, care unește feroviar Republica Moldova și România.

Tabăra educațională de excelență PUNTE 2024 va rămâne astfel un reper în dezvoltarea intelectuală și profesională a tuturor participanților. Consolidarea apartenenței la filonul românesc a tinerei generații și descoperirea valorilor comune de-o parte și de alta a Prutului vor influența pozitiv pe termen mediu și lung întreaga societate românească și integrarea comună europeană.

Câteva dintre impresiile elevilor maramureșeni confirmă reușita taberei PUNTE 2024, ca demers de recompensare a excelenței și de întărire a legăturilor între România și Republica Moldova:

”A fost un adevărat catalizator de dezvoltare personală și culturală, o oportunitate pentru tineri de a-și descoperi rădăcinile comune și de a aprecia diversitatea culturală într-un cadru educativ și stimulant, a lăsat o amprentă de neșters în inimile tuturor participanților, oferindu-ne nu doar cunoștințe academice valoroase, ci și prietenii autentice și o înțelegere mai profundă a identității noastre culturale”,

”Am descoperit o lume care și-a păstrat valorile, principiile și credința profundă nealterate”,

”Puntea noastră dragă… Puntea care a reușit să lege două teritorii absolut fascinante, cu iz de patrie și optimism, am reușit să creăm conexiuni puternice, care să persiste un timp îndelungat și care să creeze o continuitate a acestei tabere itinerare”,

”Punțile pe care le-am format au avut în vedere disciplinele vizate, am descoperit geografia, istoria și cultura unei țări spectaculoase, dar mai mult decât atât, au avut în vedere persoane, persoane cărora prin această experiență acum li s-au legat sufletele, li s-au legat trăirile și de acum încolo se vor regăsi în prietenii durabile”,

”Am învățat atât de multe despre cultura și tradițiile moldovenești, dar și despre generozitatea și amabilitatea oamenilor”,

”Fiecare moment petrecut alături de noii mei prieteni a fost special și m-a făcut să înțeleg importanța legăturilor umane și a solidarității între comunități”,

”Activitățile desfășurate au fost cât se poate de interactive, acestea ajutându-ne să ne dezvoltăm, atât pe plan emoțional cu diversele jocuri care ne-au transpus, măcar pentru câteva momente, în niște suflete de copii inocenți, cât și pe plan cultural cu descoperirea istoriei populației din Republica Moldova prin vizitarea diverselor obiective turistice specifice”,

”Oamenii minunați din Moldova, gemenii noștri, m-au făcut să realizez ca singurul factor care oprește unirea noastră este doar Prutul”,

”Tabăra PUNTE a fost proiectul perfect pentru copiii pasionați de limba română, istorie sau geografie, această experiență a fost răsplata pentru fiecare provocare de pe parcursul anului școlar, ceva ce a depășit cu totul așteptările mele”,

”A fost un prilej de a descoperi valorile comune ale românismul întruchipate de poetul Eminescu, dar și de portul și tradițiile locale, sper ca puntea creată să rămână veșnic în sufletele voastre, cum a rămas și în al meu”,

”Pe lângă faptul că am descoperit profund cultura moldovenilor prin activități interesante, am legat prietenii atât cu frații de peste Prut, cât și cu românii noștri. A fost o experiență magică căreia i-am păstrat un loc în suflet”,

”Comunicarea dintre elevii din România cu cei de peste Prut și nuanțarea tradițiilor păstrate de fiecare comunitate au confirmat faptul că unitatea românească nu are granițe”,

”Această tabără nu doar că promovează excelența academică, dar joacă și un rol crucial în formarea unor legături de prietenie și colaborare între tinerii din cele două țări, care împărtășesc o istorie și o limbă comună”,

” Am fost impresionat de ospitalitatea oamenilor în locurile pe care le-am vizitat, dar și de locurile în sine”,

”PUNTEA reprezintă un simbol al tranziției, al schimbării și totodată un punct de intersecție între doua lumi ce vor să se regăsească”,

”Tabăra punte a reprezentat, pentru mine, o experiență formativă, împletită cu amintiri imperisabile și prietenii de lungă durată”,

”Mă bucur că am avut ocazia să descopăr locuri noi, tineri cu vise mari și îndrăznețe”,

”Am reușit să legăm adevărate prietenii, atât noi între noi, cei din Maramureș, dar în special cu frații noștri de peste Prut, creând conexiuni de-a dreptul indestructibile, reușind astfel să consolidăm literalmente o punte de legătură între cele două state …o punte care, în opinia mea, va dăinui etern”.

Proiectul este implementat de echipa Consiliului Județean Maramureș din cadrul Serviciului Diasporă și Relații Internaționale – Direcția Finanțare, Turism și Relații publice.