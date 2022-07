S-a încheiat tabăra de vară de la mănăstirea „Sfânta Maria” din Baia Mare, care s-a desfășurat în zilele 4-7 iulie, pe tema „Pământ, Apă, Aer și Credință”.

Sunt zile încărcate de bucurie și emoții pe care surorile baziliene din Baia Mare le oferă anual copiilor la final de an școlar. Cu multă dăruire și implicare, surorile își rup an de an timp din timpul lor prețios și încărcat de activități pentru a-i primi și a dărui copiilor de vârstă școlară tot ceea ce îți oferă o tabără: spațiu în natură, cazare în cabane de lemn, mâncare proaspăt gătită de surori, experiențe care stimulează autonomia, încrederea în sine, aventura și spiritul practic, învățarea de lucruri foarte utile pentru viață. Doar că taberele la mănăstire au o componentă care lipsește taberelor realizate de către alte entități: spiritualitatea, un element esențial al vieții copiilor, care-i liniștește foarte mult, într-o lume în care cu toții ne plângem de ritm alert și agitație continuă. Acest lucru îi face pe părinții care își lasă copilul aici cu mare încredere să afirme: „O tabără cum rar găsești!”, așa cum am auzit discutându-se prin curtea mănăstirii sau copii pe care atunci când îi întrebi ce le-a plăcut cel mai mult în tabără nu reușesc să aleagă un moment preferat și răspund: „Tot!”. Liniștea interioară pe care o simți în curtea mănăstirii nu o simți în alte tabere de vară.

„Bucurați-vă de soare…” a fost imnul taberei din acest an, ales de sora Bernadeta, organizatoarea taberei, care a lucrat la activități alături de cei 20 de voluntarii de la parohia Bunavestire din Baia Mare (coordonator Augustin Albu) și de la Asociația Somaschi Baia Mare.

Dacă în prima zi, copiii s-au familiarizat cu tema taberei și au participat la activități care i-a stimulat să se cunoască între ei, seara a fost dedicată rugăciunii împreună. Zilele următoare au fost adevărate descoperiri și aventuri, jocuri precum: căutarea comorii prin pădure, diferite jocuri și dansuri în curtea mănăstirii, origami, campionat de fotbal, desenarea copacului vieții de către fiecare copil. Momente frumoase de socializare au fost mesele luate împreună, gătite de către surorile din congregație, precum și rugăciunile care nu au lipsit seară de seară.

„Am avut 65 de copii înscriși. Copiii au fost minunați, receptivi și dornici să descopere cât mai multe lucruri. Pentru noi este o bucurie imensă faptul că toți s-au simțit bine. În acest fel, simțim că munca și efortul nostru au dat roade”, a afirmat la finalul taberei Sora Bernadeta.

Sursa Episcopia greco-catolică de Maramureş

Foto Lumart