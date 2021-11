Cea mai nouă sinagogă construită în Europa și una dintre cele mai mari din Europa de Est va fi inaugurată vineri, la Sighetu Marmației. La eveniment vor fi prezenți rabini din New York, Paris, Londra și Frankfurt.

Sute de evrei hasidici au sosit, joi, special de la New York cu un avion Boeing 787 Dreamliner. A fost pentru prima oară când un astfel de aparat de zbor a aterizat pe aeroportul din Satu Mare.

Sute de persoane din comunitatea hasidică din New York au aterizat joi pe aeroportul din Satu Mare. Rabinul lor șef, Aaron Teitelbaum, a ales să construiască sinagoga în România pentru că bunicul lui s-a născut în Sighetu Marmației.

După ce au coborât din avionul Boeing 787, membrii comunității hasidice au pornit spre autocarele care îi așteptau să îi ducă la Sighetu Marmației, acolo unde vineri va fi inaugurată cea mai nouă sinagogă construită în Europa și una dintre cele mai mari din Europa de Est.

„Este foarte, foarte emoţionant”, mărturisește unul dintre oaspeți.

„Am venit aici de mai multe ori şi m-am întors acum. Sunt bucuros că am revenit”, spune un altul.

„O să vizităm oraşul şi o să-l reabilităm. Este timpul să fie reabilitat”, declară un alt participant.

Toți cei prezenți în aeroport au trecut pe la securitate, unde au prezentat certificatul verde.

Prezenţa unui astfel de avion atât de mare în Satu Mare a fost un moment istoric.

„Am făcut un studiu de risc, am făcut niște eforturi în sensul asta. Ne-am dotat cu încă o mașină de pompieri din partea ISU. Am adus și scară de la Cluj, am fi avut și scările noastre, dar pentru a nu risca, am preferat să aducem o scară mult mai calibrată la o astfel de aeronavă”, a declarat Mihai Pătrașcu, directorul aeroportului din Satu Mare.

Alte zboruri din Viena și Londra erau așteptate joi seara tot pe aeroportul din Satu Mare. Inaugurarea sinagogii va aduna cel puțin 500 de evrei hasidici din toată lumea.

„Noua sinagogă, practic vorbim de un complex evreiesc a cărui construcție a început în 2017, care cuprinde noua sinagogă, un restaurant, o școală iudaică și un hotel. În viitorul apropiat, Sighetul va deveni un loc de pelerinaj pentru această comunitate”, subliniază Vasile Moldovan, primarul din Sighetu Marmației.

Sinagoga a fost construită exclusiv din fondurile comunității hasidice din New York. Nu se știe cu exactitate suma care a fost cheltuită pentru întregul complex. Numai Tora, cartea sfântă a evreilor ce va fi depusă vineri în sinagogă, a fost estimată la 360.000 de euro.

În trecut, comunitatea evreiască din Sighet număra 30.000 de evrei. Regretatul Elie Wiesel, laureat al premiului Nobel pentru Pace, s-a născut tot la Sighetu Marmației.