Alin Minteuan e bănuit că ar fi propus unora dintre foștii săi elevi de la CFR II, acum la Unirea Dej, să joace „mai moale” și, drept recompensă, vor ajunge la Baia Mare. Cele două formații se întâlnesc în barajul de promovare în Liga 2, returul fiind programat azi, de la 17:30.

Returul de azi, dintre Unirea Dej și Minaur Baia Mare, a ajuns la cote incandescente. Dar nu doar din cauza rezultatului din prima manșă, 0-0 la Baia Mare.

Apropiați ai grupării din Dej susțin că în cursul acestei săptămâni, Alin Minteuan ar fi contactat trei dintre jucători, pe care i-a avut elevi la CFR II, pentru a le propune s-o lase mai ușor la partida de azi, în schimbul unor viitoare contracte chiar cu adversarii din Baia Mare. Acolo unde joacă și fiul său, Bogdan Minteuan.

Cei trei ar fi anunțat conducerea clubului, care, cel puțin deocamdată, a decis să păstreze tăcerea asupra acestei încercări de corupere a propriilor fotbaliști. Deși inițial se punea problema unui denunț la DNA. Cei de la Dej i-ar fi somat însă pe adversarii de la Baia Mare să se oprească cu aceste practici. Părțile implicate neagă informațiile GSP, dar recunosc fie că sunt la curent cu acest zvon, fie cu altele, asemănătoare.

Alin Minteuan: „Niște aberații!”

La Unirea Dej evoluează mai mulți foști jucători de la CFR II, acolo unde Alin Minteuan a fost antrenor. Tehnicianul a reacționat vehement la respectivele acuze: „Terminați cu aberațiile astea, scormonite de oameni care ori nu mă plac, ori vor să acopere un eventual eșec. Da, am fost la meciul tur și după partidă am vorbit cu mai mulți dintre copiii de la Dej, pe care i-am antrenat la CFR în trecut. Însă am voie să vorbesc cu oricine!

Sunt unii dintre foștii elevi care mă mai întreabă dacă pot să-i ajut, să-și găsească echipe, din viitorul sezon. Dar să fac așa ceva, să propun contracte ca să nu joace corect, Doamne ferește! Se face circ din nimic! Ce treabă am eu cu Baia Mare?! Sunt niște petarde inflamate, care nu se mai termină. Nici nu vreau să intru în astfel de discuții!”.

Unirea Dej: „Vom verifica”

La rândul său, Gabriel Magdaș, președintele de la Unirea Dej, spune că nu a auzit de acest zvon. Totuși, „de două săptămâni au ajuns la noi alte lucruri de acest gen. Nu am avut timp, avem un baraj, apoi vine altul. Vom verifica toate aceste aspecte, inclusiv acesta, ultimul, iar dacă vom avea dovezi le vom prezenta departamentului de integritate de la FRF.

Nu vom lăsa lucrurile așa! Băieții au intrat în cantonament, le-am luat telefoanele, pentru că există tot felul de strategii să le fie distrasă atenția. Noi, românii, suntem profesori în d-astea, din păcate. Avem cea mai tânără echipă de la Liga a 3-a și vrem să promovăm pe teren!”.

Am auzit și eu această informație, tot dinspre Dej. I-am spus și respectivului la fel, că dacă domnul Minteuan a vorbit cu vreun fost elev de-al său de la Cluj, care e acum la Dej, a făcut-o în nume personal, nu mandatat de club. Nu ne pretăm la așa ceva. Dacă îmi arată vreun jucător de la Dej un contract de la Baia Mare, nu ne mai prezentăm la retur

– Zoltan Szekely jr, team manager Minaur Maia Mare

Învingătoarea barajului dintre Minaur Baia Mare și Unirea Dej va întâlni în finala barajului câștigătoarea dintre SCM Zalău și CSO Cugir (2-0 în tur).

Noi nu putem să controlăm ce spune și cu cine vorbește Alin Minteuan sau alt părinte al vreunui jucător de la noi. Nu am vorbit cu dânsul, dar, la ce jucător mare a fost, nu cred că s-ar fi pretat la așa ceva. A fost antrenorul multor jucători de la Dej, poate s-au suprapus niște lucruri. Vă garantez că returul se va juca doar pe teren!

-Zoltan Szekely, team manager Minaur Baia Mare.

Sursa: GSP.ro