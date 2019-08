Ultima cupa de off-road din Maramureș a sezonului 2019 se organizează pe data de 30, 31 August – 1 Septembrie in comuna Sisesti.

Peste 30 de echipe cu maşini de teren, din toată ţara, se vor strânge pentru a participa la ultima competiţie de off-road din Maramures, în care concurenţii vor străbate trasee accidentate, cursa fiind una contracronometru spre bucuria publicului.

Chef Michael Pascal va asigura preparatele culinare in cadrul evenimentului, iar sponsorii au pregatitmuzica si momente surpriza care vor tine pana tarziu in noapte.

Concursul se adreseaza tuturor pasionatilor de offroadatatconcurenti cat si spectatori si este organizat in doua etape si patru clase mari:

Sambata 31 August – proba de padure pentru toate clasele, navigare pe roadbook

Duminica 1 Septembrie – proba speciala trial adică de îndemânare pe un traseu amenajat

Clasele sunt:

1. Open Extreme

2. Standard A

3. Standard B

4. Hobby

Se concureaza individual, fiecare echipaj fiind format din Pilot si Copilot.

Documente necesare pentru inscriere:

– Act de identitate pentru pilot si copilot (varsta minima de 18 ani)

– Permis de conducere valabil pentru pilot.

Program competițional:

Vineri 30.08.2019

•16:00 – 22:00 – Primirea participanților // Înscrieri- Baza de campare com.Șișești – Negreia

*** Taxa de participare:

Cls. Standard A/B și Cls. Open: 300 lei/echipaj (pilot+copilot)

Cls. Hobby: 200 lei/echipaj (pilot+copilot)

Sâmbătă 31.08.2019

•07:30 – 09:00 finalizare înscrieri;

• 09:00 – 09:30 breafing;

• 09:30 – 10:00 extragerea ordinii de start și aliniere;

• 10:00 start prima mașină;

• 15:00 întoarcere în bază (estimat);

*** 20:00 Cina Festivă – Pensiunea Rustic din Baia Sprie (80 lei/pers.** Intrarea se va face pe baza brățărilor primite la înscriere).

Duminică 01.09.2019

•08:00 – 09:00 inscrieri probă Trial;

•09:00 – 09:30 breafing;

•09:30 deplasare zonă Trial;

•09:45 start prima mașină;

•13:30 finish (estimat);

•14:00 soluționare contestații (estimat);

