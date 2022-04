M-am abținut mult timp să nu scriu despre comentariile unor chițibuș din spatele unor nume fake din rețelele de socializare! Bre, oameni buni! Nu poți cere un arbitraj de Champions League când tu joci la Cucuieții din Deal in Liga a V-a! Tot așa nu poți avea pretenții de la o a patra putere in stat când ea, amărâta e violată sistematic de reprezentanții golănești ai statului: politicieni, primari, afaceriști sau alte specimene cu caractere murdare învățate in anii întunericului comunist!

Presa a fost înghesuită si siluită pe parcursul anilor post-decembriști. Am fost cumpărați si ni s-a impus politica editorială! A scăzut calitatea jurnaliștilor care au devenit secretarele potentaților vremii!

Acum, sunt încercări palide pentru ca această breaslă care a făcut pași intre pușcăria comunista si jungla democrației liberale să învețe să fie ceea ce trebuie să fie!

eMaramureș accepta multele neajunsuri! Acceptam opiniile jignitoare ca am fi slabi din punct de vedere gramatical sau al unghiuțelor abordate! Dar de un lucru începem să fim siguri! Nu mai acceptam batjocura unor huligani politici sau afaceriști oneroși! Vom scoate la iveala bătaia de joc și hoțiile lor!

Astfel, vom învața să fim acolo unde se așteaptă oameni să fim si vom scrie ceea ce vor oamenii sa citească! Nu ceea ce vor alții să scriem pentru ca alții să citească! Asta pentru putere sau bani!

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Radu Tolas