Moldova este tinutul sfant si crestin al Romaniei. Pe noi, maramuresenii, ne leaga de Moldova oamenii de stat precum Dragos si Bogdan, intemeietori ai Moldovei, plecati din tinuturile Maramuresului!

Dangatul clopotelor i-a legat intotdeauna pe oamenii din cele doua tinuturi, acesta vorbind despre necazurile lor.

Am turnat un set nou de clopote pentru parohia ortodoxă romana cu hramul „Sfantul Dumitru Izvorâtorul de Mir” din comuna Horodiștea Cotnari – judetul Iași, unde am făcută un set de trei clopote comandate de părintele Ciprian Onofrei. „În anul 2014 domnul Radu Blotor a fost solicitat pentru a turna un set tot de 3 clopote la Biserica Ortodoxa Romana din Cotnari, aflata in interiorul Companiei Cotnari” spun Inaltii Prelati ai Bisericii.

Datorita clopotelor de inalta calitate turnate si instalate atunci, anul acesta, am fost solicitat pentru un nou set de 3 clopote la o biserica aflata in apropiere. Noul set de clopote este format din:

– clopot 674 kg nota SOL,

– clopot 337 kg nota SI,

– clopot 200kg nota RE.

Clopotele sunt echipate cu juguri din grinda stejar fiert in ulei si patinat prin ardere, plus noul model de limba dezvoltat impreuna cu firma Rincker-Germania 1590!

Radu Țolas