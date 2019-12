In data de 5 decembrie 2019, Rotary Club Baia Mare organizeaza concertul caritabil “Suflet pentru suflet” pentru derularea unei noi campanii de constientizare, prevenire si depistare precoce a cancerului la san.

Pentru a intampina sarbatorile de iarna si Craciunul, concertul de joi, 5 decembrie 2019, ora 18:00 de la Biserica Greco-catolica Sf. Anton de Padova Baia Mare, va fi un concert de colinde si va fi susţinut de Corala “Armonia”.

Concertul caritabil de colinde organizat de Rotary Club Baia Mare este cel de-al treilea eveniment de strângere de fonduri pentru susţinerea proiectului „Suflet Pentru Suflet”.

Acest proiect vizează derularea unei noi campanii de conștientizare a importanţei prevenirii și a depistării precoce a cancerului prin screening mamar.

Prin fondurile strânse, Rotary Club Baia Mare împreună cu Dr. Daniela Constantin-Pop, medic medicină generală cu competenţă în ultrasonografie, va realiza cel puţin 50 de ecografii mamare, adresându-se persoanelor care nu au acces facil la acest gen de servicii medicale şi care nu cunosc importanţa screeningului mamar.

In prima campanie derulata in cursul lunii mai din acest an, cu fondurile stranse in urma primelor 2 concerte caritabile organizate de catre Rotary Club Baia Mare si cu ajutorul Dr. Daniela Constantin-Pop a fost posibil screenigul mamar a unui numar de 76 de femei din medii defavorizate.

Concertul de joi 5 decembriei va fi susţinut de Corala “Armonia”. Corala „Armonia” din Baia Mare este o corală mixtă, formată din membri cu vârste între 17 şi 72 de ani, oameni care trăiesc sincer muzica, oameni care au susţinut sute de concerte în ţară şi străinătate, fiind iubiţi şi apreciaţi de public.

Pentru a susţine acest proiect, doritorii sunt invitaţi să contribuie cu donaţii.

Donatiile se pot face direct la concert sau in contul Asociatia Rotary Club Baia Mare, RO72 BACX 0000 0018 9789 2000 deschis la Unicredit Bank.