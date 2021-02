Vicepremierul Dan Barna transmite că a discutat cu reprezentanţii mai multor organizaţii de studenţi, subliniind că subvenţia pentru transport se aplică pe toată durata anului, nu doar pe perioada cursurilor, fără limită de călătorii.

„Am discutat azi cu reprezentanţi ai mai multor organizaţii de studenţi problema subvenţionării transportului pentru studenţi. Am clarificat, între altele, faptul că, potrivit proiectului de buget care va ajunge la Parlament, subvenţia se aplică pe toată durata anului, nu doar pe perioada cursurilor, fără limită de călătorii şi fără limită de vârstă, condiţia fiind calitate de student/doctorand. Subvenţia va reprezenta 50 la sută din costul călătoriei pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri şi naval”, scrie vicepremierul pe Facebook.

El menţionează că a explicat condiţionările respectării unui deficit asumat la nivel european, iar reprezentanţii studenţilor i-au prezentat scenarii alternative.

„Am fost de acord că este important ca fiecare decizie ce urmează a fi luată să fie explicată în detaliu, astfel încât raţiunea ei să fie bine înţeleasă şi confuziile evitate. Pe de altă parte, le-am spus liderilor studenţilor că îi aştept să vorbim şi despre lucruri pe care le putem face împreună, astfel încât ei şi majoritatea colegilor lor care studiază aici sau în străinătate să aleagă fără regrete România ca primă opţiune pentru carieră şi viaţă la finalizarea studiilor. Am convenit ca astfel de întâlniri să devină periodice pentru a putea genera iniţiative de reformă eficiente”, arată vicepremierul.

Într-o postare pe aceeaşi reţea de socializare, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România îşi exprimă îndoiala în legătură cu faptul că abrogarea gratuităţii pentru transportul feroviar ar fi o măsură temporară.

„Domnul Dan Barna a susţinut că 300 de milioane de lei au fost alocaţi pentru investiţii în infrastructura feroviară, în dauna fondurilor pentru acoperirea dreptului studenţilor de a călători gratuit cu transportul feroviar. Considerăm că această justificare este în mod indubitabil insuficientă, întrucât subvenţia acordată studenţilor are o destinaţie identică: investiţii ale operatorilor de transport feroviar. (…) De asemenea, în contextul în care măsura ar implica exclusiv o decizie temporară cauzată de pandemie, am transmis domnului viceprim-ministru că nu înţelegem de ce Guvernul ar propune abrogarea gratuităţii în locul suspendării aplicării prevederii pentru acest an bugetar. Modul în care Guvernul a realizat propunerea vădeşte că actualmente coaliţia de guvernare nu are intenţia de a lua o măsură temporară”, precizează ANOSR.