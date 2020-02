Acest gaz este emanat dupa ce sunt arse materii organice – printre care si cadavre umane – si sustine teoria conform careia numarul real al deceselor cauzate de coronavirus este mult mai mare decat cel anuntat oficial.

Regimul de la Beijing a ordonat incinerarea in crematorii a tuturor cadavrelor celor care au murit din cauza epidemiei.

Crematoriile din Wuhan ard cadavre 24 de ore in fiecare zi din cauza epidemiei de coronavirus, transmite The Epoch Times.

Un angajat al unui crematoriu a declarat ca este nevoie de mai multa forta de munca din cauza numarului mare de cadavre care sunt aduse de la spitale. Potrivit lui, cel putin 100 de cadavre ajung in fiecare zi la crematiorul pentru care lucreaza, de la cele spitalele in care sunt tratati bolnavii. „Incepand cu 28 ianuarie, 90% dintre angajatii nostri lucreaza 24/7… nu am putut merge acasa”, a declarat el.

Numarul oficial al deceselor cauzate de noul tip de coronavirus din China a ajuns duminica la 910 la nivel mondial, 908 dintre decese fiind inregistrate in China continentala, informeaza CNN.

mediafax.ro