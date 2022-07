Au început înscrierile pentru Programul Național „Tabere Studențești” 2022, anunță Liga Studenților ”Pintea Viteazul”. Astfel, 26 de studenți din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare pot beneficia de un loc gratuit în taberele studențești, care se vor desfăşoara la mare, munte și în Delta Dunării, pe o durată de 5 zile.

”Poate aplica orice student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, pe loc finanțat de la bugetul de stat sau cu taxă, la ciclul de licență sau de master, ce este integralist și are vârsta sub 35 de ani. Studenții care doresc să solicite ocuparea unui loc în taberele studențești, pot depune o cerere de solicitare, pe adresa office@lspv.ro până în data de 10 iulie”, anunță Dragoș Bora, președintele Ligii Studenților ”Pintea Viteazul”. În acest an, taberele studențești se vor desfășura în perioada 9 august – 8 septembrie. Această perioadă este împărțită în 6 serii, cu durata de cinci zile fiecare: Seria I: 9-14 august, Seria II: 14-19 august, Seria III: 19-24 august, Seria IV: 24-29 august, Seria V: 29 august – 3 septembrie, Seria VI: 3-8 septembrie.