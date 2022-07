26 de studenți ai Centrului Universitar Nord din Baia Mare vor beneficia de un loc gratuit în taberele studențești care se vor desfășura vara aceasta la mare, munte și în Delta Dunării, pe o durată de cinci zile.

Pentru aceste tabere a putut aplica orice student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, pe loc finanțat de la bugetul de stat sau cu taxă, la ciclul de licență sau de master, ce este integralist și are vârsta sub 35 de ani.

În urma analizării dosarelor, au fost admiși 8 studenți de la Facultatea de Litere, 12 de la Facultatea de Ingineri (plus trei rezerve) și șase de la Facultatea de Științe. Listele cu beneficiari pot fi vizualizate pe site-ul Ligii Studenților “Pintea Viteazul”.

În acest an, taberele studențești se vor desfășura în perioada 9 august – 8 septembrie. Această perioadă este împărțită în șase serii cu durata de cinci zile fiecare: seria I – 9-14 august, Seria II – 14-19 august, Seria III – 19-24 august, Seria IV – 24-29 august, Seria V – 29 august – 3 septembrie, Seria VI – 3-8 septembrie.