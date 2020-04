Primarul din Borșa, Ion Timiș, anunță că începând de luni, 6 aprilie, toate persoanele aflate în carantină în județul Maramureș, vor fi testate(prin efectuarea de teste rapide – serologice).

Acestă acțiune este realizată pentru evaluarea riscului epidemiologic de infectare cu noul coronavirus.

Fondurile necesare achiziționării testelor rapide vor fi asigurate de către Consiliul Județean Maramureș.

Procedura de testare va fi realizată de către voluntarii de la Crucea Roșie și cei ai Serviciului Maltez, cu respectarea măsurilor de protecție personală și dotarea acestora cu echipamentul de protecție corespunzător.

Astfel, manifestul maramureșenilor aflați în carantină instituționalizată în centrele de carantină din Borșa și Sighetu Marmației, a dat roade.

Felicitări tuturor pentru această acțiune!

„Nu m-am întors aici de bine,

Ci fiindcă n-am avut de-ales.

Am stat cuminte-n carantină,

Nu vreau, fără un test, să ies.

Nu știu ce am adus de-acolo,

De am covid-ul sau nu-l am,

Vă rog din suflet, nu mă puneți,

Familia eu să mi-o condamn.

Cer doar un test să mi se facă,

Cât poate fi? Eu îl plătesc!

Să merg cu inima-mpăcată,

Pe-ai mei să nu-i îmbolnăvesc!

Am stat închis ca și un câine

Și regulile-am respectat,

N-aș vrea să știu mâine, poimâine,

Că pe ai mei i-am infectat.

Părinții mă așteaptă-n poartă,

Copiii-n brațe să îi strâng,

Cadou le-aș duce-o ciocolată,

Nu moartea, în chip nemaivăzut.”

Haideți să fim uniți, să distribuim toți acest clip!